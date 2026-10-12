Por comicios, partidos y candidatos se llevarán 283 mdp

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó por unanimidad un presupuesto de 283 millones 361 mil 496 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos y las candidaturas independientes durante el ejercicio fiscal 2027, año en que se desarrollará el próximo proceso electoral en San Luis Potosí.

Durante sesión extraordinaria, el secretario general del organismo electoral, Mauro Eugenio Blanco Martínez, explicó el proyecto de acuerdo que establece los recursos destinados a las actividades ordinarias de los partidos, gastos de campaña, actividades específicas y franquicias postales, además del financiamiento para las candidaturas independientes.

Del monto total, 177 millones 550 mil 758 pesos corresponden al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos. Para gastos de campaña se contemplan 88 millones 775 mil 379 pesos, mientras que 5 millones 326 mil 522 pesos se destinarían a actividades específicas, como capacitación, investigación y tareas editoriales.

El proyecto también considera 7 millones 102 mil pesos para franquicias postales y telegráficas, así como un millón 55 mil 790 pesos adicionales para los partidos políticos con registro local, como apoyo a sus actividades durante el proceso electoral. Para las candidaturas independientes se prevén 3 millones 551 mil 15 pesos para gastos de campaña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Aplaza Ceepac discusión de acuerdos rumbo al 2027 Representantes de MC y Somos exigieron notificaciones formales para analizar proyectos

La distribución del financiamiento ordinario se realizará conforme a la legislación electoral, que establece que 30 por ciento se reparte de manera igualitaria entre los partidos y el 70 por ciento restante se asigna según la votación obtenida en la elección de diputaciones inmediata anterior.

El presupuesto aprobado por el Ceepac será considerado para la integración de las partidas correspondientes al ejercicio fiscal 2027.

El presupuesto total para 2027

El Consejo aprobó, también en sesión extraordinaria, el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2027, por un monto total de 479 millones 820 mil 991.06 pesos.

Este monto integra también los recursos necesarios para la operación del organismo, la organización del proceso electoral y el financiamiento público de los partidos políticos, entre otros conceptos.