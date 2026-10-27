Defensa de Nick Carter presenta nuevos testimonios

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El caso judicial contra Nick Carter por presunta agresión sexual avanza en el ámbito legal, con nuevos testimonios que parecen beneficiar al cantante. En 2017, Melissa Schuman, exintegrante del grupo Dream, acusó a Carter de haberla agredido en 2003, durante la filmación de la película "The Hollow". Según su denuncia, el incidente tuvo lugar en un apartamento de Santa Mónica, aunque el miembro de los Backstreet Boys ha rechazado dichas acusaciones.

Recientemente, documentos judiciales obtenidos por TMZ revelan que varios individuos que trabajaron en la producción del filme han declarado que Schuman nunca mencionó el incremento de un ataque sexual durante el rodaje. Daniel Levin, productor de la película, comentó que fue testigo de las interacciones entre Schuman y Carter, señalando que no observó signos de miedo, angustia o alteraciones en el comportamiento de la actriz que sugirieran que había sido víctima de una agresión.

Levin añadió que, de haber existido una acusación de este tipo en ese momento, el equipo de producción hubiera actuado de inmediato. Por otro lado, Nils Larsen, quien fue representante de Schuman en aquella época, contradijo la versión de la cantante. Ella había manifestado que le había contado acerca de la agresión y que él la había disuadido de presentar una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, Larsen aclaró que la única información que recibió de Schuman fue su enamoramiento hacia Carter.

Estos testimonios fueron compilados por el equipo legal de Carter, aunque por sí solos no determinan la veracidad de las acusaciones. Schuman también alegó que había compartido lo sucedido con Kaley Cuoco, quien también participó en la película, aunque hasta el momento, Cuoco no ha prestado declaración en relación al caso. El desarrollo del proceso legal continúa generando interés y se espera que se presenten más evidencias en los próximos días, mientras el caso sigue atrayendo la atención mediática.

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