Paco Ayala de Molotov en polémica por su vínculo con Inés Gómez Mont

La polémica parece no dar tregua a Paco Ayala. El integrante de Molotov, que en los últimos días se ha manifestado públicamente en contra del actual gobierno, volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no por sus declaraciones, sino por el vínculo que sostiene con la conductora Inés Gómez Mont, acusada de "lavado" de dinero.

Todo comenzó durante el concierto que la banda ofreció, el pasado 30 de octubre, en el Palacio de los Deportes. Antes de interpretar su "Gimme de Power" (que hace una crítica a la política) arremetieron contra la llamada 4T.

"Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación", dijo Miky Huidobro.

La respuesta llegó pronto. José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, los llamó "desubicados y convenencieros". Ayala no se quedó callado y, fiel a su estilo frontal, replicó: "Nos escribió el panzón millonario, jaja, de mega fan a chairo/idiota. Todos los políticos, absolutamente todos, valen verg*, pero tu papá, más que todos juntos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora, el bajista está siendo cuestionado en las redes sociales, pues muchos usuarios aseguran que su rechazo a la actual administración tiene mucho que ver con la amistad entre su esposa, Heydee Hofmann, e Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia mexicana.

Desde 2021, la exconductora y su esposo, Víctor Álvarez Puga, enfrentan una investigación por organización delictiva, desvío de recursos públicos y "lavado" de dinero; incluso existe una orden de aprehensión en su contra.

"Para los que se preguntaban por qué Paco Ayala anda atacando a la 4T, el señor está casado con Heydee Hoffman, amiguísima de la prófuga Inés Gómez Mont", "La esposa de Paco Ayala es íntima amiga de Gómez Mont, no es casualidad que este tan enojado con el gobierno", "Ya salió Paco Ayala a decir que chingue a su madre Inés Gómez Mont, por corrupta, ladrona ¿No? Claro es íntima amiga de su esposa", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Quién es Heydee Hoffman?

Antes de estar en el centro de la polémica, Heydee Hoffman se destacó como bailarina profesional y participó en televisión.

Aunque no se sabe mucho de su vida privada, Hoffman cobró relevancia tras su matrimonio con Paco Ayala, bajista de Molotov, con quien lleva 20 años de relación.

En 2014 formó parte del reality "Lucky Ladies", donde compartió pantalla con otras esposas e hijas de rockeros.

Es una figura activa de las redes sociales, donde suele compartir contenido de moda y estilo de vida, y aunque durante años mantuvo un perfil bajo, recientemente su nombre ha vuelto a circular en medios y plataformas digitales, debido a los señalamientos que la vinculan con la conductora prófuga Inés Gómez Mont.