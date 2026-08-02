Para quedarse en casa

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HISTORIAS Y SUSPENSO

Nuevas temporadas, historias inspiradas en hechos reales, películas de suspenso y producciones animadas marcan la recta final de los estrenos de julio en streaming.

NETFLIX

NETFLIX incorpora la segunda temporada de "Nueva vida en Ransom Canyon", que continúa los conflictos entre familias de un pueblo texano. También llegan "Los creyentes", drama sobre la ambición y la fe; "Mary Beth Barone: Galaxy Brain", especial de comedia de la actriz estadounidense; y "Furia", serie dramática que reúne varias historias marcadas por la venganza y los conflictos personales.

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HBO MAX

HBO Max suma a su catálogo "La ahorcada", película de terror centrada en una leyenda sobrenatural; la primera temporada de "Stuart" no consigue salvar el universo, serie derivada del universo de "The Big Bang Theory" que sigue a Stuart Bloom en una aventura de ciencia ficción; y "Presidente Curtis", una producción de comedia política.

PRIME VIDEO

Presenta "Juntas o Muertas", comedia de acción sobre dos mejores amigas cuya relación cambia cuando una de ellas revela que es una asesina internacional, y la segunda temporada de "Batman: el enmascarado", serie animada que retoma los primeros años de Bruce Wayne como detective y vigilante de Ciudad Gótica.

APPLE TV+

Apple TV+ incorpora el especial animado "Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar", protagonizado por los personajes de Peanuts.

DISNEY+

Disney+ añade "Furious", producción de acción, y "El diablo viste de Prada 2", secuela que retoma la historia de los personajes del filme ambientado en la industria de la moda.