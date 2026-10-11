Para quedarse en casa

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Nuevos títulos durante esta semana, con series, películas y documentales que van desde el suspenso y el terror hasta los realities y las historias sobre figuras del entretenimiento.

NETFLIX

Ya están disponibles "Bajo la superficie", miniserie de suspenso en la que una misteriosa criatura marina amenaza a un pueblo costero y obliga a un pescador a proteger a su familia y a su comunidad. La producción cuenta con Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton.

También pueden verse "El hotel embrujado", en su segunda temporada, que continúa las situaciones paranormales de una familia que intenta convivir con los huéspedes y problemas sobrenaturales de su hotel; "Animales", thriller protagonizado por Ben Affleck y Kerry Washington sobre un candidato a alcalde de Los Ángeles cuyo hijo es secuestrado; y Aquel, serie de suspenso que se suma al catálogo de la plataforma.

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El 13 de octubre llegará "La Trampa", miniserie sobre una escritora que lleva una década sin salir de casa después del asesinato de su hermana. Ese mismo día se estrenará "TYSON", documental de cuatro episodios que recorre la vida de Mike Tyson, desde su infancia en Brooklyn hasta su ascenso como campeón mundial de los pesos pesados y las consecuencias de la fama.

El 14 de octubre será el turno de "El amor es ciego", que regresa con su temporada 11 para seguir a un grupo de solteros que buscan encontrar una pareja y comprometerse antes de conocerse en persona. También llegará "Tras los pasos de Gary Glitter", documental centrado en la figura del músico británico y las controversias que marcaron su trayectoria.

HBO MAX

Ya esta lista "Get Jiro", serie basada en el universo de la novela gráfica de Anthony Bourdain y centrada en un futuro donde los chefs y la comida ocupan un lugar central en la sociedad.

En "Evil Dead: En llamas", se presenta una viuda que visita la aislada casa de sus suegros y termina atrapada en una pesadilla demoníaca cuando estos se convierten en Deadites. Además se puede ver "Cacería", una familia de cazadores se enfrenta a un lobo salvaje,sin imaginar que los acecha un peligro aún más brutal.

DISNEY+

Ya puede verse la octava temporada de "The Kardashians", que continúa con la vida personal y profesional de la familia Kardashian-Jenner. El 14 de octubre llegará "VisionQuest", nueva serie de Marvel que amplía la historia de Vision y su universo.

PRIME VIDEO

El 14 de octubre se estrenará la tercera temporada de "Helluva Boss", serie animada para adultos que continúa las aventuras y conflictos de una empresa dedicada a realizar trabajos de asesinato por encargo. Ese mismo día llegará "Love of Your Life", una nueva producción centrada en las relaciones y los vínculos personales.

APPLE TV+

La plataforma suma a su catálogo "Matchbox", película de acción ya disponible. La historia sigue a un agente encubierto de la CIA que regresa a su pueblo natal y termina involucrando a sus amigos de infancia en una misión internacional que los llevará a enfrentarse a una amenaza inesperada.