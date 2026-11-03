Paris Jackson demanda por la herencia de su padre

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"Page six" tuvo acceso a la demanda que Paris, la hija mediana de Michael Jackson, interpuso contra el albacea de la herencia del cantante, en la que solicita que le sean proporcionado, a ella y a sus hermanos, Prince y "Bigi", 600 millones de dólares y, que esta suma de dinero sea depositada en el fideicomiso de los tres, el cual asegura que, a 17 años de la muerte de "el Rey del pop", se encuentra sin fondos.

El intérprete de temas como "Thriller" y "Beat it" falleció el 25 de junio de 2009, en ese momento, sus tres hijos eran menores de edad y, ayudados por asesoría familiar, eligieron como albacea de su herencia, al abogado de toda la vida de Michael, John Branca, que trabajó con su padre desde 1985 y, como, co-albacea, al ejecutivo musical John McClain, quien falleció en mayo de este año.

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Pero ahora que Branca es el único responsable de velar por la reparación responsable del patrimonio de MJ, París, la mediana de los hijos de Jackson, ha decidido demandarlo.Esto debido a que la joven, de 28 años, lo acusa de impedir que ella y sus hermanos, los únicos herederos de la fortuna del cantante, reciban la parte que les corresponde pues, de acuerdo con lo establecido por su padre, cada uno de ellos comenzaría a recibir parte de su herencia, al cumplir la mayoría de edad de EU, a los 21, hecho que no ha sucedió, cuando Prince de 29, ella de 28 y "Bigi" de 25 años ya cumplen con la edad estipulada.La joven desea que el fideicomiso, creado para los tres, se vea nutrido por alrededor de 600 mdd, por lo que pide la liberación de esa cantidad de dinero al Tribunal Superio de Los Ángeles.Cabe destacar que en la herencia, Michael estipuló que, los jóvenes no recibirán su parte de la herencia íntegramente, sino paulatinamente, entre las edades de 21, 30, 34 y 40 años, (esta última edad) en la que recibirían lo restante de lo que se les proporcionaría entre los años y edades previas.