Morena; "No será sencillo legislar sobre muerte digna"

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No será sencillo legislar sobre la asistencia médica para morir o eutanasia en la Ciudad de México, aceptó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo.

Durante el foro "Derecho a decidir en el final de la vida", la legisladora guinda precisó que hoy arranca en el Congreso local una de las discusiones más complejas para todas y todos, la cual había sido postergada: la muerte digna.

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"Para nosotras y nosotros, desde el Congreso de la Ciudad de México, legislar este tema tan relevante es uniendo las grandes causas más allá de la forma en que al final se pueda plasmar en la ley... No va a ser una tarea fácil, no va a ser sencillo poder legislar al respecto. Sin embargo, quiero decirles que tenemos a las mejores y a los mejores diputados aliados que están hoy aquí presentes y otros que hoy no están aquí, que están sumados a esta causa. Tenemos a servidoras y servidores públicos sensibles con estos temas", apuntó.Destacó que esta mesa es el inicio de una serie de más mesas donde tendrán que hablar médicas, médicos, abogadas, abogados. "Al final del día, nosotras y nosotros queremos tomar las mejores decisiones, no para el Congreso de la Ciudad de México, no para los hospitales, no para los doctores, para las personas, para la gente".Recalcó que este es el momento preciso en que debemos abrir la discusión "y nosotros estaremos atentos a la escucha. No somos expertos y hay que asumirlo. Los expertos están aquí sentados y lo queremos hacer de la mano con todas y todos ustedes".La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, Valeria Cruz, subrayó que harán todo lo posible para aprobar una ley que garantice una muerte digna.Se necesita una discusión informadaDurante su participación, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, recordó que en la Ciudad de México existe la Ley de Voluntad Anticipada, que es una base jurídica importante; sin embargo, dijo, necesitamos seguir avanzando en la regulación de las condiciones que permitan ejercer estos derechos."Sabemos que se trata de un tema que involucra condiciones médicas, jurídicas, éticas y sociales. Necesitamos una discusión informada, sustentada en evidencia científica y abierta a la pluralidad de perspectivas que existen en nuestra sociedad. Desde la salud pública tenemos, además, una responsabilidad fundamental: garantizar que los servicios de salud estén preparados para responder a las decisiones de las personas y esto exige fortalecer las capacidades que hoy tenemos", sostuvo.En este sentido, declaró que han capacitado y formado a cuatro mil 500 profesionales de la salud en cuidados paliativos, aunque aceptó que esta cobertura debe ampliarse."En este contexto, el debate sobre la eutanasia o la muerte médicamente asistida o el suicidio asistido plantea nuevas preguntas sobre el alcance del derecho a decidir al final de la vida. Su regulación exige analizar las condiciones en las que el sistema de salud debería garantizar decisiones libres e informadas con criterios clínicos y bioéticos, procedimientos claros y salvaguardas que protejan los derechos de las personas y brinden certeza jurídica para el personal sanitario... Desde la salud pública, nuestra responsabilidad es construir las condiciones para que ese derecho pueda ejercerse con libertad, dignidad y sin desigualdades; cuenten con nosotros", abundó la funcionaria.Durante este foro, la Asociación "Por el Derecho a Morir con Dignidad" recalcó que al 68% de las personas le gustaría pedirle ayuda a su médico para adelantar su muerte.