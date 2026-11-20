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La banda británica Deep Purple, reconocida en el ámbito del rock, ha decidido suspender sus presentaciones en México programadas para diciembre. El anuncio se produce a raíz de un problema de salud que afecta a su vocalista, Ian Gillan. Este 19 de noviembre, la agrupación emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que explica que, siguiendo las recomendaciones médicas, optaron por cancelar no solo su gira en México, sino también el resto de sus compromisos en Europa y Sudamérica.

La banda, establecida en 1968, lamentó los inconvenientes causados por esta situación y expresó su deseo de volver a los escenarios, anunciando su intención de reprogramar las fechas afectadas. Aunque no se ha especificado el motivo médico que ha llevado a la suspensión, se sabe que han estado en contacto con equipos de salud para evaluar la situación de Gillan.

De concretarse las presentaciones inicialmente previstas, Deep Purple habría iniciado su recorrido en la Arena Monterrey, avanzando posteriormente a la Arena Guadalajara y culminando el 19 de diciembre en el Estadio Fray Nano, en la Ciudad de México. Es relevante mencionar que a finales de octubre, la banda ya había cancelado algunas actuaciones en Alemania debido a una emergencia médica que llevó a Gillan a un hospital en Leipzig. Si bien el vocalista había manifestado su intención de continuar con la gira tras recibir autorización médica, también había advertido sobre los posibles riesgos asociados a esa decisión.

Tras un procedimiento médico exitoso, Gillan indicó que necesita tiempo para recuperarse. A pesar de los detalles escasos sobre su estado de salud, la banda ha manifestado su compromiso de mantener informados a sus seguidores y promete comunicar las nuevas fechas para los conciertos en un futuro cercano.

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