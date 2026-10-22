"La sociedad de la nieve" vuelve a los Andes

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Mientras Enzo Vogrincic mira la nevada cordillera de los Andes, lanza una frase: "actuamos mal, ¿podemos hacerla de nuevo?".

El actor uruguayo se refiere así a su trabajo en "La sociedad de la nieve", cinta de Netflix que se volvió un fenómeno hace tres años, llegando a estar nominada al Oscar y siendo la gran ganadora de los premios Platino del año siguiente.

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Pero no se trata de algo dicho al azar, sino que se da luego de que junto con el resto del equipo de actores que la conformaron, suben por vez primera al lugar donde ocurrió el accidente aéreo de 1972 y que dio la vuelta al mundo cuando se supo que sus supervivientes practicaron la antropofagia con los cuerpos de los pasajeros fallecidos.El contexto se muestra en los primeros minutos de la serie documental "Más allá de la sociedad", que fue hecha con el objetivo de mostrar lo ocurrido después del rescate tanto con los supervivientes como con los familiares de los fallecidos, y que estrenará en diciembre en NetflixBayona funge ahora como productor y Carlos Torres como director de la serie que tuvo una función especial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia."Es una serie documental que va más allá de los hechos que se narran en la película, habla de un grupo que más allá de la sociedad que se creó en la montaña, incluye a un grupo de familiares de los desaparecidos que también tuvieron que sobrevivir a la pérdida de un ser querido y un poco habla de ese proceso que se alargó por más de 50 años", contó Bayona la noche de ayer."Más allá de la sociedad" está conformada por tres episodios, hablando de los que lograron bajar de la montaña, de quienes no lo hicieron y la realización del filme y la nueva producción"(En la película original) Nos habíamos centrado en la supervivencia del accidente, en la supervivencia de la tragedia de los Andes, (pero) había otra que era regresar a casa cuando ya no es lo mismo, cuando ha cambiado y ellos también, es interesante todas esas historias que realmente hubiésemos querido incluir en la película, pero no cabía", indicó."La gente que ya la ha visto las ha sorprendido, pensaba que ya estaba todo contado y hay cosas que quedaron fuera de la historia, son pequeños detalles que parecen detalles, pero en verdad revelan mucho de cómo fue el proceso de volver a casa, los procesos de duelo que fueron diferentes; eran 45 personas en el avión y muchos vivían en el mismo barrio", relató.Luego del pase ante público, se realizó una sesión de preguntas y respuesta entre el público y los creativos en donde el interés principal era el filme de hace tres años."Fue emocionante (en una función especial en Uruguay) que después de 50 años ver a los dos grupos estar ahí, entendiéndose", apuntó Bayona.