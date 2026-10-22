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Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

Señalan que la renuncia de Argüelles Moreno no está a negociación

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 22, 2026 03:12 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      El colectivo Vozes condicionó el fin de la toma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la renuncia de su presidenta, Giovana Argüelles Moreno; de la primera visitadora, Begoña Castillo, y de Miguel Carbajal Martínez.

      Además, señalan que si no se atiende su demanda preparan acciones legales contra los funcionarios en mención, a quienes responsabilizan de las omisiones del organismo.

      Natalia Castillo, abogada del colectivo, advirtió que la movilización podría escalar y extenderse a otras oficinas y descartó negociar las quejas pendientes, al considerar que la Comisión ha desatendido durante años a víctimas.

      Señaló que, durante una reunión con la presidenta de la CEDH el miércoles, se le reiteró que la exigencia de su renuncia es innegociable.

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      La protesta también reúne inconformidades de comunidades indígenas, entre ellas las otomíes, mazahuas y mixtecas, cuyos representantes denuncian que sus demandas permanecen desatendidas.

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