Enjambre anuncia reducción de conciertos en México para 2027

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En agosto pasado, Enjambre hizo la hazaña de reunir a más de 120 mil personas durante dos conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Enjambre reduce conciertos en México para 2027

Ahora, la banda de rock originaria de Fresnillo, Zacatecas, contempla reducir sus presentaciones en México durante 2027 para concentrarse en un nuevo álbum.

"Posiblemente no vamos a tocar tanto aquí en México porque vamos a encerrarnos a trabajar", adelanta Luis Humberto Navejas, vocalista de la agrupación, en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Luis Humberto Navejas explica significado y proceso creativo

Para el autor de canciones como "Dulce soledad" y "Vida en el espejo", componer responde primero a una necesidad personal, incluso cuando sus letras son cantadas por miles de seguidores.

"Dios me dio la capacidad de poderme expresar y ha sido lo que me ha ayudado de manera personal para purgarme de dolencias, para poder sacar aquello que duele, aquello que te alegra", explica.

El significado de sus canciones, sin embargo, cambia cuando llegan al público, como cuando Navejas quiso dedicarle un tema de amor a una tía.

"Es interesante y lindo cómo dan por hecho que muchas de las canciones de Enjambre son de amor", comenta el músico.

Aunque sus letras nacen de vivencias personales, acepta que cada oyente las interpreta a su manera.

"Las grabamos y las interpretamos, dejan de ser nuestras y ya pertenecen a quien sea, ya sean chicos o grandes", reflexiona.

Algunos seguidores incluso encuentran en esas letras una manera de expresar sentimientos para los que no tenían palabras.

"Posiblemente hay personas que sienten lo mismo que yo, pero no tienen las palabras para articularlo. Entonces, que las canciones de Enjambre puedan ser una vía para que ellos puedan gritar y cantar eso que sienten es una bendición", señala.

A pesar del éxito en los escenarios, Navejas sostiene que llegar a más personas no es lo que guía sus decisiones. Por ello, no considera indispensables las colaboraciones.

"El triunfo es el poder expresarnos", afirma el cantautor.

Antes de reducir sus conciertos en México durante 2027, la banda zacatecana se presentará el 8 de noviembre en el Zócalo capitalino, como parte de Vitae Fest.