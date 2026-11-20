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La Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) celebró este viernes el hecho de que las Finales Next Gen, el torneo de final de temporada para las grandes promesas del tenis, regrese al país y se dispute en Reggio Calabria, un evento que, según su presidente, "será un gran espectáculo".

Federación Italiana confirma sede y fechas para Next Gen Finales

"Estamos muy contentos y deseando poder llegar a Reggio Calabria para disputar las Next Gen Finales ATP. Creo que será un gran espectáculo", aseveró el dirigente del tenis transalpino, Angelo Binaghi, en una rueda de prensa desde Turín (Italia) en el marco de las Finales ATP que se disputan hasta el domingo.

Reggio Calabria (sur de Italia), situada en la punta de la bota que simboliza el territorio italiano, enfrente de Sicilia, acogerá desde el 9 al 13 de diciembre la competición de exhibición de tenis donde se reúnen los mejores jugadores de la temporada menores de 21 años, y que contará con la participación del español Martín Landaluce.

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Participantes destacados y contexto del torneo

También jugarán, previsiblemente, el francés Moise Kouame, los italianos Federico Cinà y Pierluigi Basile, el japonés Rei Sakamoto, el estadounidense Darwin Blanch, el checo Jan Kumstat y el austriaco Joel Schwarzer.

El torneo regresa al país después de cuatro años. Desde la primera edición, en 2017, hasta 2022, se disputaron en Milán, antes de que se trasladaran a Yeda (Arabia Saudí) para las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

La competición se une así a varios de los grandes eventos que acoge Italia, como las propias Finales ATP (Turín), la Copa Davis (Bolonia), el Masters 1000 de Roma o el Challenger de Cagliari.

En su palmarés destacan tenistas como Carlos Alcaraz, que lo conquistó en 2021, Jannik Sinner, que lo hizo dos años antes, Stefanos Tsitsipas (2018) o Learner Tien el año pasado.

Ni Joao Fonseca, ganador en 2024, ni el español Rafa Jódar, que jugó las Finales ATP, estarán presentes en la edición de este año pese a ser los dos jóvenes sub-21 con mayor número de puntos en el ránking.