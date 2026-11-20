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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio el arranque de un operativo intensivo de bacheo en la capital, denominado "Cazabaches", con el que busca multiplicar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento mediante la colaboración de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que aportará de manera gratuita personal especializado y cuadrillas de trabajo.

Para estas labores, el municipio reservó entre 25 y 30 millones de pesos en materiales.

Explicó que el operativo contempla la participación de entre 35 y 40 células de trabajo de la CMIC, además de otras 30 a 40 integradas por personal de distintas áreas municipales. Aseguró que esta coordinación permitirá ampliar la capacidad de atención, pues actualmente la Dirección de Obras Públicas cuenta con apenas 10 o 12 cuadrillas para estas labores.

Galindo Ceballos reconoció que la colonia Industrial Aviación es una de las zonas donde más reportes de baches han recibido a través del chatbot municipal Guicho, por lo que decidieron iniciar ahí los trabajos. Detalló que, de los aproximadamente seis mil reportes recibidos mediante esta plataforma, se han atendido poco más de cinco mil.

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Indicó que, una vez concluida la primera intervención en Industrial Aviación, los trabajos continuarán en la segunda sección de la colonia y posteriormente se trasladarán a zonas como Progreso y Satélite, en el sur de la ciudad. Añadió que el operativo se mantendrá prácticamente todos los días y que a mediados de diciembre realizará un balance para determinar el porcentaje de avance, con una meta estimada de atención de entre 60 y 70 por ciento.

El alcalde sostuvo que el bacheo requiere procedimientos técnicos y materiales adecuados, por lo que no basta con rellenar los desperfectos con chapopote o tierra, pues esto puede provocar que vuelvan a aparecer. Sin embargo, reconoció que actualmente no existe un registro preciso del número total de baches en la capital, por lo que la evaluación de los resultados se realizará semanalmente.