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"Una mente brillante" es un referente entre las cintas biográficas por la interpretación que Russell Crowe hace de John Nash Jr., el genio matemático que revolucionó la teoría de juegos y la geometría diferencial, pero que lidió contra la esquizofrenia paranoide.

La multipremiada cinta dirigida por Ron Howard cumple este fin de semana 25 años de haberse estrenado y es importante recordarla por ser la historia que coloca a su actor protagonista (Crowe) en otra escala de rango interpretativo.

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"Una mente brillante" es el proyecto que llegó a manos del neozelandés después de "Gladiador" (2000), cinta que lo lanzó a la fama mundial.El trabajo de Crowe en esta cinta le valió su tercera nominación consecutiva como Mejor actor en los premios Oscar en 2002, previo a que la entrega se realizara. Ya se había llevado el Bafta y el Globo de oro en la misma categoría.El filme de 135 minutos estuvo nominado en ocho categorías y se llevó cuatro estatuillas, incluyendo la de Mejor director y Mejor película, y metió a taquilla 313 millones de dólares.Además de Crowe actúan en el filme Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany y Christopher Plummer.Dónde ver: Paramount+ / Prime Video / Apple TV