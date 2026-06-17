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PESO PLUMA HABRÍA SIDO INFIEL A KENIA OS

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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PESO PLUMA HABRÍA SIDO INFIEL A KENIA OS
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      La abrupta ruptura entre Peso Pluma y Kenia Os dejó dudas sobre la razón del "truene", sobre todo porque la pareja se dejó ver muy enamorada días antes de hacer oficial el rompimiento, y las versiones de una supuesta infidelidad del cantante ya comenzaron a sonar con fuerza. 

      Sin embargo, "La Divaza", el nombre artístico de Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, un famoso youtuber, cantante y celebridad de internet venezolano, de los mejores amigos de Kenia, dio unas declaraciones que hacen creer que Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia. 

      En el programa "Pica y se extiende", de Telemundo, "La Divaza" es cuestionado sobre los motivos del truene de la pareja, a lo que respondió:

      "Yo vi unos likes por ahí, no sé, como de una que trabajaba con Kenia, algo así, como que Peso había hecho algo ... pero imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos...", expresó. 

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      En redes ya se especula que de quien habla "La Divaza" sería una bailarina del equipo de Kenia; hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

      Lo cierto es que mientras Kenia ha borrado las fotos de Peso Pluma de su cuenta de Instagram, el cantante no lo ha hecho. 

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