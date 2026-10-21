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Camerino

Maribel Guardia frena visitas a su nieto por temor a una trampa

La actriz denunció una estrategia legal para incriminar a su esposo

Por El Universal

Octubre 21, 2026 06:18 a.m.
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Maribel Guardia e Imelda Tuñón enfrentan conflicto legal por la custodia de su nieto.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón enfrentan conflicto legal por la custodia de su nieto.

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      El conflicto legal y familiar entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha avanzado recientemente. La actriz costarricense informó su decisión de suspender las visitas a su nieto, argumentando que teme ser víctima de una trampa. Guardia compartió un comunicado en el que expone que Tuñón y su equipo legal planean acusarla de maltrato. "Hay un plan perverso que podría utilizar al niño para inculpar a mi esposo de agresión, lo que me afectaría directamente si él abandona el país", mencionó la actriz en su declaración.

      Por su parte, Imelda Tuñón hizo uso de su cuenta de Instagram para expresar su postura, publicando una imagen centrada en la violencia hacia la infancia, lo cual varios interpretaron como una referencia a su exsuegra. "La convivencia no puede poner en riesgo a una madre ni a sus hijos; los antecedentes de violencia deben ser considerados al decidir sobre custodia y visitas", indicó en su mensaje.

      Además, Tuñón compartió citas sobre individuos manipuladores, sugiriendo la necesidad de la terapia para quienes enfrentan conflictos emocionales. Hasta el momento, no ha habido una respuesta formal por parte de Tuñón ni de su representación legal.

      El abogado de Maribel Guardia destacó que, a pesar de que la actriz ha decidido alejarse de las visitas con su nieto, los procesos legales en curso continúan, incluyendo uno relacionado con una denuncia de homicidio por omisión de auxilio. La situación legal entre ambas partes sigue siendo tensa y cargada de acusaciones, dejando a la audiencia expectante respecto a los próximos pasos en esta controversia.

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