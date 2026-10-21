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Expulsan a Mónica Escobedo de "La Granja VIP" por contacto físico

La producción guardó silencio tras romper las reglas

Por El Universal

Octubre 21, 2026 06:18 a.m.
A
El reality show La Granja VIP en medio de la polémica tras la salida de Mónica Escobedo.

El reality show La Granja VIP en medio de la polémica tras la salida de Mónica Escobedo.

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      La producción del reality show "La Granja VIP" ha optado por mantener una estricta discreción tras la expulsión de Mónica Escobedo, quien fue retirada del programa debido a una violación de la norma de contacto físico durante una de las actividades.

      Por otro lado, Jaime Camil se encuentra actualmente involucrado en una nueva película que se filma en Estados Unidos, donde asume un rol inusual al ser dirigido por Gina Rodríguez, quien interpretó a su hija en la exitosa serie "Jane the Virgin".

      Eduardo España, actor conocido por su papel en "Vecinos", aprovechará la celebración del Día de Muertos para rendir homenaje a su perro Marimba, que falleció hace aproximadamente un mes.

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