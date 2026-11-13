Meta borra a Russell Brand de Facebook e Instagram

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La empresa tecnológica Meta ha procedido al cierre de las cuentas de Russell Brand en sus plataformas de Facebook e Instagram, luego de que el actor fuera sentenciado a 10 años y medio de prisión en el Reino Unido por violación y agresiones sexuales. Esta información fue confirmada el jueves a través de un mensaje difundido en X, red social que aparentemente sigue siendo gestionada por su equipo. El comunicado incluyó un mensaje crítico hacia Meta, que afirmaba: "Gracias a Dios por @elonmusk. Manténganse atentos".

Según las imágenes compartidas, Meta justificó la decisión señalando que la actividad de Brand no cumplía con los "estándares de nuestra comunidad". A partir de este momento, el perfil del actor será completamente inaccesible y el contenido publicado será eliminado. Al intentar acceder a su cuenta de Instagram, se muestra un aviso, mientras que en Facebook se informa que el contenido no está disponible, ya sea porque se eliminó o se restringió su acceso.

El juicio del actor se llevó a cabo en medio de una gran atención mediática, y tras su condena, Elon Musk, propietario de X, describió la sentencia como "injusta", lo que generó un intenso debate en las plataformas sociales. Currently, Brand cumple su condena en la prisión de Wandsworth en Londres, mientras que algunas de sus empresas, que había reestructurado o liquidado antes de enfrentar sus cargos, continúan operando. Una de estas empresas, dedicada a la venta de suplementos y productos de salud, ha comenzado a ofrecer camisetas con el lema ''Free Russell'' (Libertad para Russell), que están disponibles en su sitio web por 34,99 dólares, a pesar de su situación legal.

En cuanto a su actividad empresarial, Brand había comenzado a realizar cambios significativos en sus negocios en Estados Unidos y el Reino Unido antes de su juicio. En el Reino Unido, compartía la sociedade ''Pablo Diablo''s Legitimate Business Firm'' con su esposa, que maneja sus actuaciones y productos comerciales, y empezó los trámites de cierre en 2025. Otras empresas ligadas a sus actividades de restauración y creación artística fueron disueltas en junio. Adicionalmente, Brand transfirió la propiedad de su residencia familiar en Henley-on-Thames y vendió un pub cercano.

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Desde que comenzaron las acusaciones en 2023, Google retiró la monetización de sus vídeos en YouTube, donde contaba con 6,6 millones de suscriptores. Desde entonces, trasladó gran parte de su contenido a Rumble, plataforma en la que actualmente posee unos 2,2 millones de seguidores. Brand, quien se convirtió al cristianismo hace poco, ha promovido un imperio digital centrado en el bienestar y teorías conspirativas, principalmente a través de vídeos y pódcasts desde su mudanza a Estados Unidos a finales de 2024.