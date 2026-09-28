Dos juegos con tu nueva PC

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Intel puso dos lanzamientos de alto perfil en el centro de sus Gamer Days 2026: Star Wars: Galactic Racer y Tomb Raider: Legacy of Atlantis. La promoción permite obtener copias digitales de ambos títulos sin un cargo adicional, siempre que se compre un producto participante a través de un vendedor autorizado. Los juegos no están disponibles gratuitamente para el público en general.

El primero llegará el 6 de octubre de 2026. Desarrollado por Fuse Games, Star Wars: Galactic Racer lleva las carreras al universo de la saga, en un circuito clandestino ambientado después de la caída del Imperio. El segundo juego, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, está programado para el 12 de febrero de 2027: Crystal Dynamics retomará la aventura original de Lara Croft con una nueva presentación visual y mecánicas actualizadas.

¿Qué compras participan?

La oferta contempla modelos específicos de procesadores Intel Core y Core Ultra para computadoras de escritorio, laptops seleccionadas y tarjetas gráficas dedicadas Intel Arc de las series A y B. También aparecen ciertos dispositivos portátiles para videojuegos con gráficos Intel Arc. La lista puede variar según el vendedor: tener un procesador Intel no garantiza, por sí solo, recibir los dos juegos.

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Entre las familias incluidas en el anuncio de Intel figuran procesadores Core de 14.ª generación para escritorio; Core Ultra de Series 2 y 3 en las configuraciones señaladas; y tarjetas gráficas Arc de las series A y B. Quien esté por adquirir una computadora completa debe revisar el número exacto de modelo, porque solo determinados equipos entran en la promoción.

El canje es un paso aparte

Tras una compra válida, el usuario debe seguir las instrucciones del comercio y reclamar la oferta mediante la plataforma de Intel. El trámite puede solicitar una clave promocional, verificar que el producto elegible esté instalado y requerir el comprobante de compra. Los códigos o enlaces de descarga se entregarán conforme llegue la fecha de lanzamiento de cada videojuego. Así, el beneficio debe reclamarse dentro del plazo de la promoción, aunque Tomb Raider salga hasta 2027.

Hay un dato que exige atención para compradores mexicanos. El artículo que anunció la campaña en México señala compras del 1 al 11 de octubre y canje hasta el 30 de noviembre de 2026. En cambio, las condiciones oficiales de Intel consultadas muestran para otra campaña compras hasta el 13 de septiembre y canje hasta el 31 de octubre; la propia empresa indica que los periodos pueden variar por vendedor. No es prudente presentar una fecha única como válida para México sin las bases locales correspondientes.

Intel es socio de lanzamiento de los dos videojuegos y afirma que trabaja con sus desarrolladores para incorporar tecnologías de mejora de imagen y rendimiento XeSS 3. Eso describe la colaboración técnica anunciada por la compañía; el desempeño final dependerá del juego y de la configuración de cada computadora.

Para quien ya tenía previsto renovar su equipo, los dos títulos pueden sumar valor a la compra. La decisión requiere comprobar tres datos antes de pagar: que el modelo aparezca en la lista elegible, que la tienda participe y que entregue las instrucciones necesarias para completar el canje dentro del plazo aplicable en México.