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Bancada del PT desconoce a su comisionado estatal

Llevarán el conflicto ante la dirigencia nacional

Por Samuel Moreno

Septiembre 28, 2026 01:15 p.m.
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Leticia Vázquez Hernández/Foto: Pulso

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      La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de San Luis Potosí desconoció a Gerardo Acosta Zavala como representante estatal del instituto político y anunció que buscará una reunión con la dirigencia nacional para exponer las diferencias surgidas luego de que el comisionado cuestionara la cercanía de los cuatro diputados petistas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      La coordinadora de la fracción, Leticia Vázquez Hernández, sostuvo que los legisladores ya fijaron una postura mediante un comunicado en el que cuestionan la actuación de Acosta Zavala y consideran que detrás de sus señalamientos existen intereses políticos personales.

      Ante ello, dijo, solicitaron audiencia con el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, para plantearle directamente el contexto que se vive en San Luis Potosí.

      Vázquez Hernández aseguró que los cuatro diputados no contemplan abandonar las filas del Partido del Trabajo, pese a las diferencias con el comisionado estatal. Afirmó que mantienen su pertenencia al instituto político y que su proyecto se encuentra vinculado con la Cuarta Transformación, por lo que descartó que las actuales inconformidades representen una ruptura con el partido.

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      Respecto a los señalamientos sobre un respaldo prácticamente total a la agenda del PVEM, la legisladora reconoció que los diputados forman parte de un bloque junto con Morena y el Partido Verde, pero rechazó que esto signifique abandonar los principios o las siglas del PT.

      Señaló que los tres partidos mantienen objetivos comunes dentro de la Cuarta Transformación y que esa coordinación parlamentaria fue establecida desde el inicio de la Legislatura.

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