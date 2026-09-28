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Embajadores de México, EU y Canadá dialogan sobre seguridad

El foro se realiza del 27 al 29 de septiembre en Ciudad de México, con enfoque en integración regional.

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 01:24 p.m.
A
Embajadores de México, EU y Canadá dialogan sobre seguridad
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       Los embajadores Roberto Lazzeri, de México en Estados Unidos; Ronald Johnson, de Estados Unidos en México; y Cameron MacKay, de Canadá en territorio mexicano, conversaron sobre seguridad, competitividad y cadenas de suministros.


      Como parte del North Capital Forum que se inauguró este domingo 27 de septiembre, el embajador Lazzeri expresó en sus redes que "el futuro de la región dependerá de nuestra capacidad para convertir esa profunda integración en mayor prosperidad y oportunidades para nuestras sociedades".

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      Refirió que junto a Johnson y MacKay hablaron de lo sobre lo que significa actualmente "belong together": "fortalecer nuestra competitividad, construir cadenas de suministro más resilientes y avanzar en materia de seguridad, respetando siempre nuestros respectivos intereses nacionales y nuestras soberanías".
      El embajador de México en Estados Unidos México indicó que las tres naciones no solo comparten geografía, sino que durante más de tres décadas han construido una de las regiones económicas más dinámicas e integradas del mundo.
      North Capital Forum de US-Mexico Foundation se desarrolla en la Ciudad de México del 27 al 29 de septiembre y en el diálogo entre los tres embajadores se reflexionó sobre los vínculos que unen a los tres países y el camino a seguir para América del Norte.

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