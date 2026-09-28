Nirvana recibe homenaje durante los MTV VMAs 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Nirvana volvió a reunirse en un escenario, aunque esta vez lo hizo sin Kurt Cobain y sin tocar una sola canción.

Homenaje y reconocimiento en los MTV VMAs 2026

Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear aparecieron esta noche en el escenario de los MTV VMAs 2026 para recibir el Vanguard Award, un merecido homenaje por su impacto en la industria audiovisual.

"No creo que haya habido nunca una banda como Nirvana", dijo el rapero Chuck D antes de dar paso a un video que recorrió la historia de la agrupación.

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Declaraciones de los miembros de Nirvana

Segundos después y ante la ovación de músicos, grandes estrellas e invitados, Grohl, Novoselic y Smear tomaron el micrófono.

"Muchísimas gracias a los fans de Nirvana alrededor del mundo. Este premio nos trae muchísimos recuerdos. Todas esas ideas de los videos surgieron de uno de los mejores artistas de todos los tiempos: Kurt Cobain", dijo Novoselic.

El bajista también reconoció que ninguno de sus excompañeros imaginó que la música de Nirvana llegaría a significar tanto para tanta gente, ni que seguiría vigente después de tantos años; sin embargo, dejó claro que si esto sigue ocurriendo es por una sola razón: su autenticidad.

"Nirvana sigue resonando tan profundamente, sigue vigente porque la gente sigue hambrienta por autenticidad, por algo real, algo que te diga que está bien ser como eres", expresó.

"Kurt habría amado ese legado", concluyó.

La última vez que la banda estuvo en los VMAs fue en 1992, cuando interpretó "Lithium" y protagonizó una presentación que terminó con Krist lanzando su bajo al aire y golpeándose con él, mientras Cobain y Grohl cerraban la actuación en medio del caos.