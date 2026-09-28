Gilberto Mora marca gol histórico para México ante Colombia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Gilberto Mora todavía no cumple 18 años y ya encontró un lugar entre los nombres históricos de la Selección Mexicana. Ante Colombia, el mediocampista de Xolos marcó su primer gol con el Tricolor y, con 17 años, 11 meses y 12 días, se convirtió en el más joven en conseguirlo. El registro pertenecía desde 1930 a Manuel Rosas, quien anotó con 18 años, tres meses y dos días.

Gol histórico y récord de juventud en la Selección Mexicana

El momento llegó al minuto 62, cuando Mora recibió el balón dentro del área y definió de derecha para conseguir el 1-1. Fue su primer tanto con la Selección Mayor, en su partido número 13, y también el primer gol de la era de Rafael Márquez. Además, Mora estrenó el número 10 del Tricolor.

Trayectoria y logros de Gilberto Mora

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

NO ES EL ÚNICO. Detrás de él quedó una lista que reúne distintas generaciones: Carlos Vela, con 18 años, siete meses y 18 días; Óscar Mascorro, con 18 años, nueve meses y seis días; Juan Carreño, con 18 años, nueve meses y 16 días; César Villaluz, con 19 años, dos meses y 29 días; Luis Pérez, con 19 años, cuatro meses y 26 días; Edson Álvarez y Luis González, ambos con 19 años, ocho meses y 23 días; y Raúl Cárdenas, con 19 años, nueve meses y tres días.

Mora, nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, debutó en Primera División con Xolos a los 15 años y 10 meses. En 2025, llegó a la Selección Mayor y fue campeón de la Copa Oro con 16 años; después disputó el Mundial de 2026, donde jugó con 17 años y 240 días.

Mora ya comparte historia con Rosas, Vela, Mascorro, Carreño, Villaluz, Pérez, Álvarez, González y Cárdenas. Con 17 años y el número 10, su primer gol con México ya quedó entre los más jóvenes del Tricolor.