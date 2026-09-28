John Cena y Jessica Biel llegarán a CDMX con "Matchbox"
El estreno mundial de Matchbox será el 9 de octubre a través de Apple TV.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Ciudad de México volverá a convertirse en parada obligada para las grandes producciones de Hollywood. Esta vez serán John Cena y Jessica Biel quienes lleguen a territorio mexicano para presentar "Matchbox", la nueva película de Apple Original Films, inspirada en los populares vehículos de juguete de Mattel.
John Cena y Jessica Biel en la promoción de Matchbox en CDMX
La visita está programada para el jueves 1 de octubre, cuando los protagonistas participarán en una proyección especial en Parque Toreo.
Junto con Cena y Biel, viajarán otros integrantes del reparto, como Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris. La cinta pretende llevar a la pantalla grande el universo de Matchbox, juguetes que forman parte de la cultura popular desde hace décadas, pero lo hará a través de una historia cargada de acción, aventura y acrobacias.
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Impacto cultural y carrera de los protagonistas
Para John Cena, esta nueva producción se suma a una carrera que lo ha llevado del cuadrilátero de la WWE a convertirse en uno de los rostros recurrentes del cine comercial, mientras que Jessica Biel regresa con una propuesta de aventura que apuesta por combinar entretenimiento y nostalgia.
El encuentro con el público mexicano será parte de la promoción internacional de la película, una práctica que se ha vuelto cada vez más común en la capital, donde recientemente se vio al actor Tom Cruise y al elenco de Spider-Man convivir con su fanaticada.
El dato
Después de su paso por México, "Matchbox" continuará su recorrido rumbo a su estreno mundial, programado para el 9 de octubre a través de Apple TV.
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