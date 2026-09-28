¿Cómo cultivar cempasúchil en casa fácilmente?

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La proximidad de las festividades del Día de Muertos en México renueva el interés por el cultivo de la flor de cempasúchil, una especie emblemática de la cultura nacional que también destaca por sus beneficios agronómicos.

México impulsa cultivo casero de cempasúchil para Día de Muertos

Más allá de su valor ceremonial, este ejemplar contribuye al equilibrio biológico en los huertos del hogar al actuar como un repelente natural de plagas e incentivar la llegada de agentes polinizadores.

De acuerdo con guías especializadas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la propagación en casa requiere únicamente de un cuidado básico en el sustrato y una adecuada selección de semillas.

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Para iniciar el procedimiento de siembra se requiere un recipiente de al menos 15 centímetros de profundidad provisto de orificios de drenaje y sustrato enriquecido con materia orgánica.

La obtención de insumos puede realizarse mediante sobres comerciales de jardinería o mediante la extracción directa de flores secas de temporadas anteriores (las cuales presentan pequeñas estructuras alargadas y bicolores en la base de los pétalos).

Preparación del contenedor: Llenar la maceta con tierra preparada dejando libre una parte superior de dos centímetros para evitar desbordamientos durante el riego.

Colocación del material: Insertar de dos a tres semillas por recipiente con la punta más delgada orientada hacia abajo, introduciéndolas únicamente hasta la mitad de su longitud sin doblarlas (o bien, emplear pellets de turfa prensada con una semilla cada uno).

Cubrimiento y riego inicial: Aplicar una capa ligera de tierra sobre las semillas expuestas y humedecer el sustrato mediante un atomizador para no desplazar el material.

Ubicación estratégica: Situar la maceta en un espacio templado que reciba iluminación solar indirecta durante los primeros días de desarrollo.

Germinación rápida y cuidados para el cultivo de cempasúchil

De acuerdo con los datos técnicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el proceso de germinación es sumamente rápido bajo condiciones adecuadas de humedad y temperatura.

Las primeras plántulas comienzan a brotar de la tierra en un lapso de 5 a 10 días tras la siembra. Durante esta fase crítica, el sustrato debe mantenerse constantemente húmedo pero libre de encharcamientos.

Posteriormente, cuando los brotes alcanzan entre 7 y 10 centímetros de altura (lo cual ocurre alrededor de la tercera o cuarta semana), se recomienda realizar un clareo para dejar únicamente la planta más fuerte o efectuar el trasplante a su lugar definitivo. La fase de vegetación continúa hasta alcanzar la etapa de floración, la cual inicia formalmente entre los 90 y 110 días posteriores a la germinación (aproximadamente a los 3 meses de cuidados continuos).

Las flores maduras permanecen activas durante varias semanas, atrayendo agentes polinizadores y emitiendo compuestos protectores contra plagas.

El impacto ambiental del cempasúchil en espacios urbanos abarca el control biológico de insectos indeseables. Los compuestos aromáticos de las raíces y hojas funcionan como un mecanismo natural para alejar nematodos y plagas foliares en cultivos contiguos.

Paralelamente, el característico tono anaranjado y el aroma penetrante de las inflorescencias captan la atención de abejas, mariposas y colibríes. La integración de esta especie en jardines domésticos favorece la polinización cruzada en el entorno, fortaleciendo la salud de los huertos familiares mediante un método sustentable y de bajo costo.