Russell Brand, condenado a 10 años de cárcel por violación

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El comediante británico Russell Brand, exesposo de la cantante Katy Perry, fue condenado este lunes a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Brand se encuentra preso desde el jueves, cuando fue declarado culpable de las agresiones cometidas en contra de las denunciantes. El juez Joel Bennathan calificó hoy al comediante como "depredador sexual" y reconoció la determinación de las víctimas por denunciar a pesar de tener que lidiar con las secuelas de las agresiones que sufrieron.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, como la agencia EFE, al momento de escuchar la resolución, Russell Brand llevaba un crucifijo al cuello y al conocerse la sentencia, miró a su pareja y madre de sus tres hijos, Laura Gallacher, para decirle "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional.

Diez años del total de la condena corresponden al delito de violación cometido en 2009. Brand fue declarado culpable de violar analmente a una joven de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres. La denunciante relató que inicialmente había aceptado mantener relaciones sexuales vaginales, pero que durante el encuentro Brand se quitó el preservativo y comenzó a practicarle sexo anal sin su consentimiento.

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Según su testimonio, le pidió repetidamente que se detuviera. Brand sostuvo durante el juicio que el encuentro había sido consensuado.

También fue encontrado culpable de besar y "manosear" a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora así como de tocarle los pechos de una joven que trabajaba en MTV durante una fiesta en Soho en 2004, además de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 a quién le pidió un masaje durante una grabación.

El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos probados.

Russell Brand nació el 4 de junio de 1975 en Essex, Inglaterra. Comenzó su trayectoria artística como comediante de standup alcanzando notoriedad a principios de los años 2000, cuando empezó a participar en programas de televisión y radio.

Uno de sus primeros grandes escaparates fue MTV, donde trabajó como presentador. Posteriormente condujo Big Brother's Big Mouth, programa relacionado con el popular reality británico Big Brother, que contribuyó a convertirlo en una figura reconocida en Reino Unido. También presentó espacios radiofónicos en la BBC.

Su popularidad cruzó las fronteras británicas en 2008, cuando interpretó al músico Aldous Snow en la comedia cinematográfica Forgetting Sarah Marshall. Ese mismo año presentó los premios MTV Video Music Awards, participación que repitió en 2009.

Justo en ese año conoció a la cantante Katy Perry con quien se casó en octubre de 2010 en la India para divorciarse 14 meses después.

Más adelante protagonizó Get Him to the Greek (2010), retomando el personaje de Snow, y participó en otras producciones de Hollywood, como Arthur (2011) y Rock of Ages (2012), junto a Tom Cruise y Catherine Zeta-Jones.

En años recientes, se convirtió en un youtuber de tendencia conspirativa, con videos dirigidos principalmente a una audiencia estadounidense y entrevistas con figuras políticas y comentaristas conservadores.

También comenzó a incorporar contenidos sobre su conversión al cristianismo y su vida religiosa, una faceta que comparte en internet junto con su esposa.

Como un fenómeno del internet, Brand suma 6.1 millones de suscriptores en YouTube, 4.9 millones de seguidores en Instagram y otros 10.1 millones en la red social X.