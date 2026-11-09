Trabajadores de módulos del INE inician paro parcial

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Ante el llamado a paro nacional por parte de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) operaron con capacidad limitada y en algunos casos no se abrieron, luego de que buena parte del personal se sumó al cese de labores para exigir mejoras laborales y rechazar la propuesta de incremento salarial del 6% anunciada antier por el instituto.

En un recorrido realizado por diversos puntos de la Ciudad de México, EL UNIVERSAL constató que el paro se llevó a cabo de manera parcial en los Módulos de Atención Ciudadana para exigir el incumplimiento de las demandas laborales manifestadas por los trabajadores, sin embargo, en algunos casos los trabajadores no se presentaron.

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Minutos después de las 08:00 horas, el módulo del INE ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo en Avenida Parque Lira 30 permaneció abierto y funcionando con parcial normalidad. Mientras que el módulo ubicado en la alcaldía Benito Juárez en Félix Cuevas 374 fue el mismo caso.En tanto, el módulo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón en Calle 10, San Pedro de los Pinos permaneció cerrado, porque el personal en su totalidad se sumó al paro.En entrevista con este diario, Isabel de la Rosa, vocal ejecutiva del Módulo de Atención Ciudadana de Miguel Hidalgo, reconoció que "el paro era de conocimiento público y los avisos que han estado haciendo los compañeros de los módulos convocando a un paro nacional".En ese sentido, explicó que "en todos los casos se permitió que los trabajadores tomaran la determinación que ellos consideraran. Aquí los compañeros que acudieron el día de hoy decidieron dar el servicio considerando que muchas personas hacen el esfuerzo y privilegiaron eso"."Estamos a una capacidad limitada, no está todo el personal, algunos sí se sumaron al paro. Estamos privilegiando el sistema de citas programadas y cerraremos temprano, porque ya fuimos avisados que el personal del segundo turno no se presentará y la capacidad no nos da", dijo.La funcionaria garantizó que no se tomarán represalias para el personal que se sumó al paro, "pues nosotros solamente estamos monitoreando la situación sobre todo para explicar a la ciudadanía y pedir su comprensión, pero no tenemos alguna perspectiva de que vaya a haber represalias".Aunque admitió que las demandas de los trabajadores son legítimas, "las autoridades están atendiendo. Se han emitido boletines acerca de comunicación que se ha generado a partir de la atención a las demandas de los compañeros de los módulos"."Me parece que no es tan fácil, porque la institución trabaja con recursos limitados y está en proceso de atender las demandas, considerando el contexto en el cual está trabajando la institución", declaró.-----Trabajadores rechazan aumento salarial del 6%Ayer domingo, los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE rechazaron la propuesta de aumento salarial del 6%, la cual calificaron como una "burla" y "migajas".Edgar Fernández, vocero de los trabajadores de los MAC, expresó que "esto es una burla hacia nosotros. No es posible que el 6%, son $350 pesos a la quincena. No es nada, son una migajas y ahorita nosotros no estamos migajeando".Ante ello, anunciaron una movilización para este lunes a las 10:00 horas a las afueras de las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Viaducto."Los espero mañana a las 10:00 horas enfrente del Consejo General. Vamos a hacer historia en esta institución. Esto es una lucha de los MAC para los MAC, pero que se nos anuncie un aumento de 6% es una migaja increíble", dijo."No somos un grupo de choque, no somos infiltrados de ningún partido, únicamente somos trabajadores que estamos hartos de la explotación laboral", agregó.