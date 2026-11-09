Julio César Chávez Jr. reconoce a "Canelo" Álvarez

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A casi una década de aquel combate celebrado el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde cayó por decisión unánime ante Saúl "Canelo" Álvarez, la postura de Julio César Chávez Jr. sobre el tapatío parece haber cambiado por completo.

Lejos de cualquier polémica o rivalidad del pasado, el sinaloense no dudó en reconocer la grandeza de quien hoy es una de las máximas figuras del boxeo mundial.

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Después de un año activo, en el que volvió a tener presencia constante sobre el cuadrilátero y cumplió con tres combates, Chávez Jr. siguió de cerca la reciente victoria de Canelo sobre Christian Mbilli en Riad.El resultado fue suficiente para que el hijo de la leyenda mexicana alabara la trayectoria del campeón mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y lo colocara entre los mejores pugilistas que ha dado México."Hay muchas eras de campeones. Ahorita, al ser el de moda, lo pondría en segundo lugar. Definitivamente, 'Canelo' Álvarez es un gran boxeador y no se le puede quitar ningún mérito. Se adaptó a ganar; hoy ves a muchos campeones y, pese a todo lo que lograron, eso no les da de comer. Es un gran campeón".Chávez Jr. tampoco quiso olvidarse de otras grandes figuras que han marcado la historia del boxeo mexicano. Sin embargo, dejó claro que, en su opinión, ninguno supera el legado construido por Julio César Chávez, a quien sigue considerando el máximo referente del pugilismo nacional."Por récords, sí. 'Canelo' ha perdido con los mejores, por eso lo pongo debajo de mi papá. Está entre los cinco mejores en la historia de México. Gente como Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera está en el mismo nivel. Mi papá destacó en una época en la que era muy difícil", finalizó.