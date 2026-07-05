¿Qué se sabe sobre la boda Swift-Kelce?

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Por fin conocemos algunos detalles más sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Madison Square Garden.

Adam Sandler ofició la ceremonia, lo que deleitó y a la vez confundió a quienes habían especulado sobre quién tendría ese gran honor. El hermano de Swift, Austin Swift, fue su "hombre de honor", y el hermano de Kelce y copresentador de su pódcast, Jason Kelce, fue el padrino del novio.

Al evento asistieron cientos de celebridades, deportistas y amigos cercanos y familiares, pero incluso después de que se anunciara el matrimonio el viernes por la noche, muchos detalles de la boda permanecían secretos, ya que no aparecían fotos, incluida cualquier pista de lo que vistieron Swift o Kelce.

Entre los invitados estuvieron la cantante Camila Cabello; los actores Hugh Grant, Ethan Hawke y Jason Sudeikis; y las modelos Karlie Kloss y Gigi Hadid. También asistieron el receptor abierto de los New York Giants JuJu Smith-Schuster, el receptor abierto de los Seattle Seahawks Cooper Kupp y el ala cerrada de los 49ers de San Francisco George Kittle. Se fotografió a la actriz Laura Dern cuando salía de la boda.

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Quizá sea más fácil enumerar a quienes no asistieron, entre quienes al parecer estuvieron Blake Lively y Ryan Reynolds, que antes habían tenido una relación cercana con Swift, pero según reportes fueron vistos en el norte del estado de Nueva York durante el fin de semana festivo.

Zoe Kravitz asistió, pero su prometido, Harry Styles, ex de Swift, estaba en Londres de gira.

Sus atuendos fueron de Christian Dior Haute Couture y de su diseñador Jonathan Anderson, con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. Swift lució joyas de Cartier.