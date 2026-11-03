¿Quién es César Romo, futbolista relacionado con Paola Dalay?

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Después de varios meses en los que surgieron especulaciones sobre el estado de su relación, Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su separación el pasado 1 de noviembre.

Durante ese tiempo, ambos habían negado en distintas ocasiones que su noviazgo hubiera terminado. Sin embargo, a través de un video compartido en sus redes sociales, finalmente explicaron que decidieron tomar caminos separados.

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En el clip, señalaron que fue una decisión mutua, tomada desde el amor y el respeto que se tienen. También reconocieron que no habían hablado antes de lo ocurrido porque todavía no se sentían preparados para compartir públicamente lo que estaban atravesando.Otro aspecto que destacaron fue que su separación no estuvo relacionada con una infidelidad. Además, dejaron claro que continuarán manteniendo comunicación y trabajando en conjunto por la crianza de su hija Tessa.Aunque negaron que el motivo de su separación fue por alguna infidelidad, una fotografía que difundió Dalay junto al futbolista César Romo, la cual habría sido tomada durante el primer día de actividades de la Fórmula 1 provocó comentarios entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si la influencer había iniciado una nueva relación sentimental con él.Ante las versiones que comenzaron a circular, Paola habló sobre el tema durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Ahí confirmó que está conociendo al futbolista, aunque aclaró que no son novios y que, hasta ahora, no han considerado comenzar una relación amorosa. Pero, ¿quién es César? A continuación, te lo decimos.César Romo es un futbolista mexicano que nació el 16 de diciembre de 1995. Actualmente tiene 30 años y es conocido bajo el apodo de "Rano Romo".El jugador se desempeña como defensa en Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas. Además de su actividad dentro de las canchas, es cofundador de Roza Sports Group.Gracias a sus actuaciones en la zona defensiva y a los reconocimientos como MVP que obtuvo durante algunas jornadas, tuvo la oportunidad de formar parte de West Santos.Posteriormente, se incorporó a Club de Cuervos, equipo en el que logró consolidarse antes de salir en agosto. Ese mismo mes regresó a Raniza FC, donde volvió a tener protagonismo y se convirtió en una pieza importante para el conjunto.Además de su carrera como futbolista, también mantiene una presencia activa en redes sociales, particularmente en Instagram, donde cuenta con más de 13 mil seguidores.En esta plataforma suele compartir contenido relacionado con su profesión, como videos de sus partidos, entrenamientos, jugadas y diferentes momentos de su actividad deportiva.