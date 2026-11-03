Valve reporta que casi 50% de juegos en Steam usan IA

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Durante los últimos meses, la creación de contenido con inteligencia artificial (IA) generativa ha ido en aumento, poniendo en peligro no solo el trabajo de miles de profesionales creativos y especialistas en el diseño o arte, sino también al gremio de la industria de los videojuegos.

De acuerdo con una investigación publicada en la plataforma de Reddit durante octubre de 2026, casi el 50% de todos los videojuegos publicados en Steam, revelaron el uso de contenido generado por IA; esta cifra representa el doble de lo visto en octubre de 2025, cuando la cifra era del 26.4%.

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Cabe señalar que, para este análisis se tomaron en cuenta cerca de 63 mil 600 juegos lanzados en la plataforma desde enero de 2024, cuando la compañía Valve obligó a los desarrolladores a dar datos públicos sobre el uso de la IA en sus videojuegos en Steam.Durante enero de 2024, la cifra registrada por nuevos lanzamientos era apenas del 1.7%, lo que demuestra un crecimiento del uso de herramientas con IA en el desarrollo de nuevos títulos.Por otro lado, según el medio especializado INVEN Global, durante el Steam Indie Connect celebrado este 27 de octubre en Corea del Sur, Tom Giardino y Marc Wilkinson, representantes de Valve abordaron la molestia de algunos jugadores en Steam, quienes han hecho la petición para que se agregue un filtro que oculte este tipo de contenido."No queremos convertirnos en guardianes que les digan a los desarrolladores qué herramientas deben o no deben utilizar", afirmaron, invitando a los desarrolladores a utilizar otras mecánicas que impidan ser plagiados, "añadiendo características, personalidad y creatividad" a cada título.Por su parte, según datos recopilados por SteamDB, 2 mil 642 de 7 mil 265 demos participantes en el evento digital Steam Next Fest, del 19 al 26 de octubre de 2026, declararon utilizar inteligencia artificial. Este crecimiento fue notable con respecto al evento pasado de junio, donde el porcentaje fue menos del 20%, a diferencia del de octubre, con el 36%.Ante las quejas de los usuarios, Valve instó que estas recomendaciones de juegos realizados con IA pueden solucionarse con el algoritmo personalizado de cada jugador.El estudio incluyó una lista de los aspectos donde se está aplicando la IA. De acuerdo con el desglose de las declaraciones obligatorias, la IA no se está usando de forma integral para crear juegos desde cero, sino como soporte en áreas específicas.El uso de contenido generado por IA se distribuye de la siguiente manera:- Arte e ilustraciones: 63% de uso- Texto y traducciones: 30% de uso- Materiales de marketing y páginas de la tienda: 26% de uso- Música: 21% de uso- Código y programación: 16% de uso- Voces y doblaje: 7% de uso- Generación en tiempo real: 3% de usoEl análisis reveló que los más propensos a utilizar herramientas de IA generativa son los estudios pequeños o indie, que suelen publicar constantemente en Steam; a diferencia de los grandes estudios de desarrolladores.Esto afecta indirectamente a los equipos tradicionales y estudios independientes de desarrolladores, quienes han comenzado a levantar la voz en redes sociales en contra de la avalancha de juegos generados por IA, por opacar la visibilidad de sus lanzamientos, retrasar el proceso de revisión de las versiones de sus proyectos y una creciente amenaza ante plagios y clonaciones de videojuegos.Por su parte, recientemente Shigeru Miyamoto, creador de "Super Mario Bros" y "The Legend of Zelda" de la compañía japonesa Nintendo, explicó durante una conferencia de prensa con medios japoneses que, la IA generativa funcionará como una herramienta de apoyo, llevando a los estudios de desarrollo a enfocarse en otras tareas, apostando por la originalidad y creatividad humana de un proyecto."Por lo tanto, cuanto más capaz sea la IA de realizar diversas tareas, más oportunidades brindará a todos para reflexionar seriamente sobre lo que realmente significa "crear". Creo que eso es algo muy positivo", señaló para el medio local Denfaminico Gamer.