Vinculan a proceso a 3 influencers por promover productos de cannabis

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Los "influencers" Azlán "N", alias "El Azlán", de 20 años; Julián "N", alias "El Pelón Bajavión", de 29; y Eduardo Antonio "N", alias "El Doble Carne", de 22 años, fueron vinculados a proceso por promover el consumo de marihuana a través de Facebook.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres "influencers" por su probable responsabilidad en el delito de apología de un delito y de un vicio, derivado de la difusión de contenido audiovisual en redes sociales relacionado con la promoción del consumo de marihuana y productos derivados del cannabis, en Hermosillo.

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Los imputados participaron en una grabación difundida públicamente en la red social Facebook el pasado 29 de agosto.En el material investigado, los señalados realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis, mientras mostraban y compartían productos identificados con una "marca", entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos pre enrollados con marihuana.La investigación ministerial establece que las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido susceptible de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales.Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso y, después de escuchar los argumentos de las partes, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los tres imputados.Como medidas cautelares, la autoridad judicial determinó presentación semanal ante el Juez, exhibición de una garantía económica individual, prohibición de salir del estado sin autorización y suspensión temporal de actividades encaminadas a promocionar la "marca".La Fiscalía de Sonora comunicó que dará continuidad a las investigaciones relacionadas con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales, con el propósito de proteger el desarrollo y la dignidad de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, y garantizar que las responsabilidades penales se determinen conforme a derecho.