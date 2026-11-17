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La Academia de los premios Grammy ha anunciado la creación de una nueva categoría dedicada a la música pop asiática, reflejando el crecimiento y la popularidad de este género en el ámbito internacional. Esta categoría, denominada Mejor Interpretación de Pop Asiático, hará su debut en la edición de 2027 del evento, que tendrá lugar el 7 de febrero en Los Ángeles, California.

En esta primera edición, se han seleccionado seis nominados que abarcan diversas corrientes del pop asiático. Las propuestas incluyen:

BABYMETAL y Polyphia con "Sunset Kiss"

y Polyphia con "Sunset Kiss" BINI con "Unang Kilig"

IVE con "Bang Bang"

KiiiKiii con "404 (New Era)"

LISA con "Yes"

con "Yes" SB19 con "Visa".

Esta inclusión subraya el reconocimiento a una escena musical donde el K-pop ha sido un motor fundamental, pero que también se expande a otras tradiciones musicales de diferentes países asiáticos.

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El ascenso de las agrupaciones de pop asiático en la escena global no es un fenómeno reciente. En los últimos años, bandas surcoreanas y otros artistas han logrado hacerse un lugar en festivales internacionales, atrayendo audiencias en América y Europa. Entre los nominados, LISA, conocida por su trabajo con BLACKPINK, destaca por su exitosa carrera como solista. Por su parte, BABYMETAL, banda japonesa que fusiona pop y heavy metal, y BINI y SB19, que representan la emergente industria musical filipina, también forman parte de esta lista. IVE y KiiiKiii, como parte de una nueva generación de artistas surcoreanos, buscan fortalecer su presencia en el mercado global.

Además de la nueva categoría asiática, los Grammy de 2027 introducirán otras cuatro categorías con el objetivo de diversificar la representación de estilos musicales. Notablemente, se añadirá Mejor Canción Latina, que reconocerá composiciones originales en español. A diferencia de otros galardones, esta categoría entenderá el trabajo de los compositores, siempre que al menos el 51% de la letra esté en este idioma. Asimismo, se presentará la categoría Mejor Interpretación de Dúo o Grupo de R&B, en la que se premiarán las colaboraciones dentro del género, y el apartado Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, que honrará actuaciones basadas en estilos clásicos del pop. Finalmente, Mejor Álbum de Folk Tradicional se dedicará a las producciones que mantengan estructuras y ritmos típicos de las tradiciones folclóricas a nivel global.

La edición 69 de los premios Grammy promete ser un evento significativo para el reconocimiento de la diversidad musical en el sector, a la vez que se estarán descubriendo cuáles de los talentos emergentes se llevarán el primer gramófono en la nueva categoría de Mejor Interpretación de Pop Asiático.