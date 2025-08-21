KENIA OS LE DA UN BESO A PESO PLUMA
KENIA OS Y PESO PLUMA ESTÁN DISFRUTANDO DE SU AMOR Y DE SU RELACIÓN CON TODO, LA CANTANTE DE 26 AÑOS NO DUDÓ EN INTERRUMPIR LA ENTREVISTA QUE LE ESTABAN HACIENDO EN LÍNEA, PARA DARLE UN BESITO A SU NOVIO, EL CANTANTE DE CORRIDOS TUMBADOS. KENIA, QUIEN ESTÁ EN PLENA PROMOCIÓN DE SU DOCUMENTAL “KENIA OS: LA OG”, ESTUVO MUY CONSENTIDA POR SU AMADO EN SU RECIENTE CUMPLEAÑOS EL 15 DE JUNIO, Y AHORA, A PESAR DE QUE LA CANTANTE SE ENCONTRABA EN PLENA ENTREVISTA CON CNN, NO LE IMPORTÓ Y SE DISTRAJO POR UNOS SEGUNDOS PARA DESPEDIRSE DE PESO PLUMA.
CONQUISTA AMÉRICA
EFE
CON 51 CONCIERTOS CON TODAS LAS ENTRADAS AGOTADAS DE SU GIRA MUNDIAL ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN’, SUMAN MÁS DE 2,5 MILLONES DE BOLETOS VENDIDOS Y SE CONSOLIDA COMO EL TOUR LATINO MÁS GRANDE DE 2025