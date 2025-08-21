logo pulso
KENIA OS LE DA UN BESO A PESO PLUMA

Por El Universal

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
KENIA OS LE DA UN BESO A PESO PLUMA

KENIA OS Y PESO PLUMA ESTÁN DISFRUTANDO DE SU AMOR Y DE SU RELACIÓN CON TODO, LA CANTANTE DE 26 AÑOS NO DUDÓ EN INTERRUMPIR LA ENTREVISTA QUE LE ESTABAN HACIENDO EN LÍNEA, PARA DARLE UN BESITO A SU NOVIO, EL CANTANTE DE CORRIDOS TUMBADOS. KENIA, QUIEN ESTÁ EN PLENA PROMOCIÓN DE SU DOCUMENTAL “KENIA OS: LA OG”, ESTUVO MUY CONSENTIDA POR SU AMADO EN SU RECIENTE CUMPLEAÑOS EL 15 DE JUNIO, Y AHORA, A PESAR DE QUE LA CANTANTE SE ENCONTRABA EN PLENA ENTREVISTA CON CNN, NO LE IMPORTÓ Y SE DISTRAJO POR UNOS SEGUNDOS PARA DESPEDIRSE DE PESO PLUMA.

