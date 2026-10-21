Imelda Tuñón responde con mensajes indirectos a Maribel Guardia

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La controversia legal y familiar entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas.

Luego de que la actriz costarricense hiciera pública su decisión de renunciar a la convivencia con su nieto por el temor de caer en una trampa, la viuda de Julián Figueroa utilizó sus redes sociales para responderle.

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La noche de este pasado lunes, Guardia lanzó un comunicado en el que, además de desistir de las vistas al menor, afirmó que Tuñón junto a sus abogados estaban planeando acusarla de maltrato."Existe un plan perverso para que, al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible y si él se sale del país, el señalamiento recaería contra mí", dijo.Horas después, Imelda recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen sobre la violencia a las infancias, algo que muchos interpretaron como una indirecta hacia su exsuegra."La convivencia no puede poner en riesgo a una madre ni a sus hijos. Los antecedentes de violencia deber considerarse al decidir la custodia y las visitas", se lee.Además, compartió algunas frases sobre las personas manipuladoras y en las que recomendaban "vayan a terapia".Hasta el momento no hay una contestación oficial de Imelda, ni de su equipo legal, mientras que el abogado de Guardia aseguró que, pese a que la actriz desistió de estar cerca de su único nieto, esto no significa que los demás procesos legales cesen, incluyendo el de homicidio por omisión de auxilio.