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TikTok celebrará Día de Muertos a través de transmisiones

La plataforma colabora con museos y creadores para ofrecer eventos y recorridos sobre Día de Muertos.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 02:06 p.m.
A
TikTok celebrará Día de Muertos a través de transmisiones
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      TikTok quiere celebrar Día de Muertos de una forma especial. Y es que, al ser una de las festividades más representativas de México, la plataforma de videos cortos presentó "History Comes Alive: Día de Muertos", una programación exclusiva que se llevará a cabo a través de TikTok LIVE desde algunos de los espacios más emblemáticos del país.


      De acuerdo con TikTok, "esta iniciativa busca acercar el patrimonio cultural mexicano a las nuevas generaciones mediante formatos interactivos que permitan aprender, participar y conectar con expertos, creadores y comunidades apasionadas por la historia y las tradiciones de México".

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      Para ello, la plataforma hará una colaboración con museos, instituciones culturales y creadores especializados en historia, arte y cultura para brindarles a los usuarios una experiencia única sobre esta temporada; además, les darán un acceso especial a exposiciones, recorridos y eventos que forman parte de la temporada.
      En Tech Bit te contamos cuál será la programación especial para Día de Muertos de TikTok LIVE.

      ¿Cuál es la agenda para el TikTok LIVE: Día de Muertos?
      El programa iniciará este 21 de octubre a las 6:00 pm y concluirá el próximo sábado 31 de octubre. Todas las ponencias se podrán seguir en TikTok LIVE. A continuación te dejamos las fechas y horarios:
      21 de octubre
      · Lanzamiento de la campaña
      · Creadores invitados: @evavale y @solibolita
      · Hora de inicio: 6:00 pm
      · Duración: 1 hora
      24 de octubre
      · Construcción de Ofrendas desde el Museo Nacional de Antropología
      · Creadora invitada: @historiachiquita
      · Hora de inicio: 5:00 pm
      · Duración: 1 hora
      25 de octubre
      · Museo Mural Diego Rivera + Megaprocesión de Catrinas"Cómo convertirse en una Catrina"
      · Creadorxs invitadxs: @evavale e @historiachiquita
      · Hora de inicio: 5:00 pm
      · Duración: 1 hora y 30 minutos
      26 de octubre
      · Detrás de la colección: Centro Ruth D. Lechuga y Museo Franz Mayer
      · Creadora invitada: @lispastel
      · Hora de inicio: 5:00 pm
      · Duración: 1 hora
      28 de octubre
      · Vista previa exclusiva de la exposición "La muerte entre los Mexicas"
      · Creadora invitada: @corazon_historico
      · Hora de inicio: 5:00 pm
      · Duración: 1 hora
      31 de octubre
      · Gran Desfile de Muertos + Ofrenda Monumental del Zócalo
      · Creadora invitada: @nenamounstro
      · Hora de inicio: 3:00 pm
      · Duración: 1 hora
      Por otro lado, TikTok señaló que además de las transmisiones principales, la compañía incluirá contenidos previos y posteriores a cada evento, así como dinámicas para generar la conversación entre creadores y comunidades.

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