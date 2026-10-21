TikTok celebrará Día de Muertos a través de transmisiones

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TikTok quiere celebrar Día de Muertos de una forma especial. Y es que, al ser una de las festividades más representativas de México, la plataforma de videos cortos presentó "History Comes Alive: Día de Muertos", una programación exclusiva que se llevará a cabo a través de TikTok LIVE desde algunos de los espacios más emblemáticos del país.

De acuerdo con TikTok, "esta iniciativa busca acercar el patrimonio cultural mexicano a las nuevas generaciones mediante formatos interactivos que permitan aprender, participar y conectar con expertos, creadores y comunidades apasionadas por la historia y las tradiciones de México".

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Para ello, la plataforma hará una colaboración con museos, instituciones culturales y creadores especializados en historia, arte y cultura para brindarles a los usuarios una experiencia única sobre esta temporada; además, les darán un acceso especial a exposiciones, recorridos y eventos que forman parte de la temporada.En Tech Bit te contamos cuál será la programación especial para Día de Muertos de TikTok LIVE.¿Cuál es la agenda para el TikTok LIVE: Día de Muertos?El programa iniciará este 21 de octubre a las 6:00 pm y concluirá el próximo sábado 31 de octubre. Todas las ponencias se podrán seguir en TikTok LIVE. A continuación te dejamos las fechas y horarios:21 de octubre· Lanzamiento de la campaña· Creadores invitados: @evavale y @solibolita· Hora de inicio: 6:00 pm· Duración: 1 hora24 de octubre· Construcción de Ofrendas desde el Museo Nacional de Antropología· Creadora invitada: @historiachiquita· Hora de inicio: 5:00 pm· Duración: 1 hora25 de octubre· Museo Mural Diego Rivera + Megaprocesión de Catrinas"Cómo convertirse en una Catrina"· Creadorxs invitadxs: @evavale e @historiachiquita· Hora de inicio: 5:00 pm· Duración: 1 hora y 30 minutos26 de octubre· Detrás de la colección: Centro Ruth D. Lechuga y Museo Franz Mayer· Creadora invitada: @lispastel· Hora de inicio: 5:00 pm· Duración: 1 hora28 de octubre· Vista previa exclusiva de la exposición "La muerte entre los Mexicas"· Creadora invitada: @corazon_historico· Hora de inicio: 5:00 pm· Duración: 1 hora31 de octubre· Gran Desfile de Muertos + Ofrenda Monumental del Zócalo· Creadora invitada: @nenamounstro· Hora de inicio: 3:00 pm· Duración: 1 horaPor otro lado, TikTok señaló que además de las transmisiones principales, la compañía incluirá contenidos previos y posteriores a cada evento, así como dinámicas para generar la conversación entre creadores y comunidades.