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Todo está listo para que se lleven a cabo los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Chivas, el Cruz Azul, el América, el Atlas, el Toluca, el Monterrey, el León y el Pachuca son los equipos que lucharán por conquistar el título del futbol mexicano.

Confirmados días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

IDA

Pachuca vs Chivas

Fecha: Jueves 26 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Hidalgo



León vs Cruz Azul

Fecha: Jueves 26 de noviembre

Hora: 21:10 horas

Estadio: León



Monterrey vs América

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Hora: 21:10 horas

Estadio: BBVA



Toluca vs Atlas

Fecha: Miércoles 25 noviembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Nemesio Díez.





VUELTA

Chivas vs Pachuca

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Hora: 19:07 horas

Estadio: Akron



Cruz Azul vs León

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: Banorte.



América vs Monterrey

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Hora: 21:10 horas

Estadio: Banorte.



Atlas vs Toluca

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Jalisco.