Liga MX anuncia partidos y fechas para cuartos de final 2026
Los ocho equipos clasificados disputarán partidos de ida y vuelta entre el 25 y 29 de noviembre
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Todo está listo para que se lleven a cabo los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.
Las Chivas, el Cruz Azul, el América, el Atlas, el Toluca, el Monterrey, el León y el Pachuca son los equipos que lucharán por conquistar el título del futbol mexicano.
Confirmados días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX
IDA
Pachuca vs Chivas
Fecha: Jueves 26 de noviembre
Hora: 19:00 horas
Estadio: Hidalgo
León vs Cruz Azul
Fecha: Jueves 26 de noviembre
Hora: 21:10 horas
Estadio: León
Monterrey vs América
Fecha: Miércoles 25 de noviembre
Hora: 21:10 horas
Estadio: BBVA
Toluca vs Atlas
Fecha: Miércoles 25 noviembre
Hora: 19:00 horas
Estadio: Nemesio Díez.
VUELTA
Chivas vs Pachuca
Fecha: Domingo 29 de noviembre
Hora: 19:07 horas
Estadio: Akron
Cruz Azul vs León
Fecha: Domingo 29 de noviembre
Hora: 21:00 horas
Estadio: Banorte.
América vs Monterrey
Fecha: Sábado 28 de noviembre
Hora: 21:10 horas
Estadio: Banorte.
Atlas vs Toluca
Fecha: Sábado 28 de noviembre
Hora: 19:00 horas
Estadio: Jalisco.
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