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"Resident Evil" y "La isla olvidada", estrenos del fin de semana

Viernes, 18 de septiembre de 2026 14:37 | Espectáculos, Cultura y Estilos | ESTRENOS-CINE

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Pasó casi una década para que Hollywood decidiera, de una vez por todas, dejar de lado a Milla Jovovich y su sello en "Resident evil", la saga basada en el videojuego y donde la también modelo fue ama y señora de 2002 a 2017 en su papel de Alice.

Lo había intentado hace cinco años con "Bienvenidos a Raccoon City", pero no les fue nada bien: la cinta, ya sin Milla, había costado 25 millones de dólares, pero sólo recaudó poco más de 40 millones. Es decir, apenas y salió tablas porque al presupuesto original se le metieron varios millones más en publicidad. Se dijo que los bajos resultados habían sido por ser los primeros meses después de la pandemia y la gente no asistía a salas.

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Pero como en el cine el dinero vale mucho, mejor se dio marcha atrás y decidieron reiniciar nuevamente el universo apocalíptico.

Ahora contrataron al cineasta Zach Cregger ("Weapons") y al actor Austin Abrams ("Euforia" y "Lobos") para contar la historia de un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

"Me incliné por lo visceral", dice el director, fanático del videojuego.

Así en una escena podrá verse a una mujer de mediana edad que de pronto muestra tentáculos, que jala la cabeza a un granjero; a un hombre gordo que sufre espasmos para sacar de su panza cosas poco agradables o a varios infectados estrellándose en el piso.

La idea fue que todo fuera repulsivo con algo de humor, así que piense si va a comer algo en el cine.

Los infectados rodean los espacios donde los sobrevivientes buscan refugio, mientras escasean las opciones para escapar.

Los infectados rodean los espacios donde los sobrevivientes buscan refugio, mientras escasean las opciones para escapar.

Para los fanáticos del juego habrá varios guiños como unas latas sanadoras en spray y hierbas verdosas, o una evolución en las armas del protagonista desde una pistola, hasta una escopeta. Además de que cada ocho minutos la película cambia de escena, como si fueran niveles.

Para imitar cuerpos infectados explotando, la producción echó mano de 150 bolsas con sangre artificial y, como prácticamente la historia sucede de noche, se requirió de un meticuloso trabajo de iluminación pues algunas sólo contaban con lámparas de celular o faros de automóviles para ello.

Dirigida por Joel Crawford ("Los Croods: una nueva era" y "El gato con botas: el último deseo") y Januel Mercado, se trata de la nueva apuesta de los estudios DreamWorks, los que han estado detrás de "Shrek" y "Cómo entrenar a tu dragón".

Ahora crearon esta historia que se sitúa en Filipinas, siguiendo a Jo y Raissa, dos mejores amigas que se quedan varadas en el místico mundo de Nakalimutan, donde hay seres mágicos y fantásticos, de dónde sólo pueden escapar si es que pierden su vida compartida de recuerdos.

"A pesar de una estructura y animación que a veces puede llegar a ser demasiado sobre estimulante, construye una buena historia sobre dos amigas que intentan reconciliar las diferencias que la madurez trae", opina Indigo Geek.

Para el doblaje en español se llamó a Kenia Os, sí, la cantante y Esmeralda Soto, actriz en "Las Bravas FC", quienes debutaron en el arte de prestar su voz a otros.

"Una de las cosas que tenemos más establecidas como amigos es decirnos la verdad. Me encanta que mis amigos me digan: 'Oye, la estás regando en esto'. No hay nada de malo en ello; al contrario, las personas que te aman pueden hacerte ver las cosas desde otro punto, sobre todo por tu bienestar", expresó.