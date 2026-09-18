Inauguran nueva sede de la Escuela Nacional de Protección Civil

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Resultado de la labor conjunta entre México y Estados Unidos, fue inaugurada la nueva sede de la Escuela Nacional de Protección Civil.

Cooperación internacional y su impacto en protección civil

En representación del canciller Roberto Velasco, la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID), Alejandra del Moral, acudió a la inauguración e indicó que "la cooperación internacional también salva vidas".

Con la asistencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y de su esposa Alina, Del Moral destacó el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos.

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Fortalecimiento de capacidades para emergencias

"Un espacio que fortalecerá la preparación y las capacidades para prevenir riesgos y responder ante emergencias y desastres.

"Hacerlo posible requirió sumar voluntades, capacidades y el trabajo de instituciones y equipos de ambos países", comentó.

Además, reconoció y agradeció a quienes contribuyeron a convertir esta cooperación "en un resultado concreto".

"Ese es el valor de cooperar: trabajar juntos para transformar conocimiento y experiencia en capacidades que protejan y salven vidas", dijo al comprometerse desde dicha Agencia Mexicana a continuar construyendo alianzas en México y el mundo "que permitan compartir capacidades, aprender de nuestros socios y generar resultados tangibles para las personas".