Inauguran nueva sede de la Escuela Nacional de Protección Civil
La colaboración entre México y Estados Unidos permitió concretar este proyecto conjunto.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Resultado de la labor conjunta entre México y Estados Unidos, fue inaugurada la nueva sede de la Escuela Nacional de Protección Civil.
Cooperación internacional y su impacto en protección civil
En representación del canciller Roberto Velasco, la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID), Alejandra del Moral, acudió a la inauguración e indicó que "la cooperación internacional también salva vidas".
Con la asistencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y de su esposa Alina, Del Moral destacó el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos.
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Fortalecimiento de capacidades para emergencias
"Un espacio que fortalecerá la preparación y las capacidades para prevenir riesgos y responder ante emergencias y desastres.
"Hacerlo posible requirió sumar voluntades, capacidades y el trabajo de instituciones y equipos de ambos países", comentó.
Además, reconoció y agradeció a quienes contribuyeron a convertir esta cooperación "en un resultado concreto".
"Ese es el valor de cooperar: trabajar juntos para transformar conocimiento y experiencia en capacidades que protejan y salven vidas", dijo al comprometerse desde dicha Agencia Mexicana a continuar construyendo alianzas en México y el mundo "que permitan compartir capacidades, aprender de nuestros socios y generar resultados tangibles para las personas".
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