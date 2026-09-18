América vs Chivas: Caliente.mx prevé un duelo parejo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para que ruede el balón en una nueva edición del Clásico Nacional entre el América y las Chivas.

América y Chivas se preparan para un clásico nacional vibrante

Las Águilas y el Rebaño se vuelven a ver a las caras en una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.

El equipo azulcrema y el rojiblanco se enfrentarán sobre la cancha del Estadio Banorte este sábado 19 de septiembre.

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Además de que está en juego el orgullo, también la lucha por el superliderato es un tema que hace todavía más vibrante este compromiso.

Momios y expectativas según Caliente.mx

La escuadra de Gabriel Milito llega al encuentro con 17 puntos de 24 posibles, gracias a las cinco victorias (FC Juárez, Santos, Tijuana, Atlético San Luis y Pumas) y los dos empates (Puebla y Pachuca) que ha conseguido en el Apertura 2026.

Uno de los alicientes que tendrá será el de mantener su racha de imbatibilidad que arrastra desde la Jornada 1, cuando cayó por última vez en la Liga MX.

Su principal objetivo es derrotar al acérrimo rival y seguir de cerca al Toluca que marcha como el superlíder del torneo.

Por su parte, el América se encuentra un punto por debajo de las Chivas, pero acaba de perder su invicto ante el Cruz Azul en el Clásico Joven.

Las Águilas tendrán como fortaleza jugar en el Coloso de Santa Úrsula, donde no pierde desde el certamen pasado.

Esta edición del Clásico Nacional es tan pareja "que hasta los momios los ponen en igualdad", de acuerdo con Caliente.mx.

Para el "el sitio número uno de apuestas en México y la casa de los mejores casinos y apuestas deportivas", tanto el triunfo del América como el de las Chivas "cuentan con una línea de +155", mientras que "el empate en tiempo regular se mantiene en +260".

"Con estas cifras, una apuesta de $1,000 pesos por el triunfo de cualquiera de los dos clubes podría generar un cobro total de $2,550 pesos, monto que incluye la cantidad apostada".

Cabe resaltar que "los momios pueden cambiar al momento de realizar la apuesta", por lo que se pueden "consultar otros mercados y la información actualizada en el sitio web o la aplicación de Caliente.mx".