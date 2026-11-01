"Río de sapos" se adentra entre curanderas y exorcismos

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Juan Nuñch ha vivido en primera persona un fenómeno que trasciende lo habitual: la experiencia de un exorcismo. Durante uno de estos rituales, testificó cómo una entidad se trasladó de una persona a otra en la misma habitación. Nuñch describe el evento como algo difícil de explicar, subrayando que la complejidad de lo que percibimos puede ir más allá de las creencias convencionales.

Este asombro se refleja en su documental "Río de sapos", el cual se centra en la vida de Francisca Hernández, una curandera de Veracruz que proviene de una estirpe de parteras, hueseras y exorcistas que han dedicado su existencia a la sanación de las comunidades locales. Esta obra aborda, entre otros temas, una celebración ritual anual dedicada a la Muerte en la región.

Nuñch no se considera un creyente fervoroso en lo espiritual. Sin embargo, relata cómo, durante el proceso de filmación, fue evolviendo en su percepción, reconociendo la presencia de energías alrededor de este mundo. Su encuentro con Francisca se produjo en 2014, en el marco de una investigación que una amiga española realizaba sobre la brujería en diferentes países. Durante su estancia en Catemaco, se encontró con la curandera, quien lo recibió cálidamente en su templo conocido como "El encanto del búho".

Fue a partir de ese momento que Nuñch comenzó a programar fechas para filmar el documental. Pasó un mes viviendo con la familia de Francisca, donde observó un constante flujo de personas en busca de tratamientos o nuevas orientaciones. Esta experiencia le permitió adentrarse en el contexto social que rodea la sanación y la brujería, donde escuchó historias sobre brujos, chamanes, duendes y nahuales, las cuales forman parte del día a día en estas comunidades.

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El realizador tiene un trasfondo familiar que se conecta con este ámbito, ya que sus bisabuelos practicaban actividades similares a las de Francisca Hernández. A lo largo de la filmación, Nuñch presenció varios exorcismos, expandiendo así su comprensión sobre estas prácticas y su relevancia en la cultura mexicana.

"Río de sapos" es un tributo a la figura de la mujer curandera, a una tradición que permea en diferentes localidades de México, destacando la necesidad de reconocer y valorar este conocimiento ancestral. La producción está actualmente disponible en Cineteca y ha sido presentada en diversos festivales, donde ha generado un interés significativo sobre la temática del documental.