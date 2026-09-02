Misterioso decágono aparece entre las nubes de Saturno

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BILBAO.— Un equipo de investigadores españoles descubrió una estructura atmosférica con forma de decágono en las nubes del hemisferio sur de Saturno, una figura sin precedentes que será comparada con el conocido hexágono ubicado en el polo norte del planeta.

La investigación fue dirigida por Agustín Sánchez-Lavega, catedrático de la Universidad del País Vasco (EHU), y publicada en la revista científica Science Advances.

El descubrimiento se realizó mediante imágenes obtenidas por el Telescopio Espacial Hubble y observaciones de una amplia red de astrónomos aficionados.

Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 identificaron entre 1980 y 1981 una formación hexagonal alrededor del polo norte de Saturno. Esa estructura ha permanecido durante más de un año del planeta, periodo equivalente a unos 30 años terrestres.

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Pese a la simetría de los vientos y de la dinámica atmosférica de Saturno, durante décadas no se había localizado una formación similar en el hemisferio sur.

La situación cambió en 2023, cuando esa zona del planeta comenzó a ser más visible. Las imágenes tomadas por el Hubble mostraron una figura con diez lados alrededor de la región polar.

Nuevas observaciones efectuadas durante 2024 y 2025 con el Hubble y telescopios terrestres confirmaron la existencia del decágono.

Los científicos observaron que algunos de sus vértices presentan menos contraste que otros. Esta característica sugiere que la formación todavía se encuentra en desarrollo y podría ser menos estable que el hexágono del norte.

Sánchez-Lavega calificó el hallazgo como inesperado y señaló que permitirá estudiar la evolución de esta estructura y compararla con el fenómeno observado en el otro extremo del planeta.

Para seguir sus movimientos, los investigadores utilizaron imágenes captadas durante el último año por astrónomos aficionados. Las observaciones permitieron identificar los vértices y calcular su desplazamiento.

Al igual que el hexágono, el decágono se encuentra dentro de una corriente en chorro cuya velocidad máxima alcanza aproximadamente 400 kilómetros por hora.

La figura completa se desplaza lentamente respecto de la rotación de Saturno, a unos 10 kilómetros por hora. Sus vértices también realizan un movimiento oscilante con un periodo aproximado de 32 días, comportamiento que no se ha detectado en el hexágono.

Observaciones infrarrojas realizadas con el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral permitieron analizar la estructura térmica de la región y detectar cambios en la velocidad de los vientos según la altura.

Los investigadores todavía desconocen si el hexágono y el decágono se originan en zonas profundas de la atmósfera de Saturno o si son fenómenos meteorológicos superficiales limitados a las capas superiores de nubes.