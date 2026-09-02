Karol G y Bruno Mars llevan su química al videoclip de "Still"

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BOGOTÁ.— Karol G y Bruno Mars estrenaron el videoclip de "Still", una producción grabada durante el concierto que la cantante colombiana ofreció el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El video, realizado en blanco y negro, sigue a los artistas mientras interpretan la canción en diferentes espacios del recinto, entre ellos los camerinos, las tribunas y el escenario.

La grabación se realizó ante un estadio completamente lleno durante una de las presentaciones del Viajando por el Mundo Tropitour, la actual gira de la colombiana.

A lo largo del videoclip, Karol G y Mars aparecen abrazándose y mostrando la cercanía que también han exhibido mediante sus respectivas cuentas en redes sociales.

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La colaboración forma parte de "NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO", el sexto álbum de estudio de la cantante, publicado el pasado 7 de agosto.

Días antes del estreno del video, Karol G compartió en Instagram diez fotografías junto al intérprete estadounidense. En las imágenes aparecen celebrando, tomando una copa de champaña y compartiendo un pastel con el mensaje "Welcome Karol G" y el logotipo de la gira.

Bruno Mars también difundió contenido relacionado con la colaboración y escribió en una publicación: "Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina", acompañado por la canción "Still".

El nuevo álbum de Karol G incluye otras colaboraciones, como "Ahí", con Drake, y "BbY WOW", junto con Judeline y Rusowsky. Esta última canción ocupa el primer lugar del Top 50 Global de Spotify desde hace cinco días.

La producción también contiene los temas "Te llevas To", "Maybe", "Bebiendo Lágrimas", "Final feliz", "Alguien que te amaba", "For u My lova", "Si lo ven", "Con quién andará" y "Eclipse".

"NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO" llegó un año después de Tropicoqueta, disco con el que la cantante rindió homenaje a sus raíces latinoamericanas y que dio origen a su actual gira mundial.

Karol G explicó recientemente a la revista Elle que su nuevo trabajo representa una aproximación a una faceta más íntima de Carolina Giraldo, su nombre de nacimiento.

La cantante también participó de manera virtual el 23 de agosto en el concierto solidario Colombia: Voces por la vida, organizado para apoyar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto. Durante el evento anunció una donación de un millón de dólares.