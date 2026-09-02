Simeone cierra la puerta a la salida de Julián Álvarez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MADRID.— Diego Simeone descartó la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid y sostuvo que la postura de la directiva sobre la continuidad del delantero argentino no deja espacio para una negociación.

El entrenador rojiblanco se refirió a las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, quien había asegurado que el atacante permanecería en el equipo.

"Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en la cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar", expresó Simeone durante la conferencia previa al partido contra el Málaga.

El técnico señaló que su responsabilidad se concentra en el aspecto deportivo y en ayudar al futbolista a recuperar su mejor condición física, después de incorporarse con retraso a la pretemporada por su participación en el Mundial de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Simeone adelantó que Julián Álvarez no se encontraba en condiciones para jugar contra el Málaga, pues únicamente acumulaba una semana de preparación con el conjunto madrileño.

"Esperemos que en estos cuatro días evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos", declaró.

Cuestionado sobre si el delantero debía ofrecer una disculpa a los aficionados del Atlético por su intención de fichar con el Barcelona, el entrenador evitó emitir una valoración y señaló que respeta las opiniones de los seguidores.

Recordó que mantuvo una posición similar en situaciones anteriores relacionadas con futbolistas como Diego Costa y Antoine Griezmann.

Simeone aseguró que Julián Álvarez continuará como una pieza central del proyecto deportivo del Atlético y reiteró su intención de construir el funcionamiento ofensivo alrededor del argentino.

"Es uno de los jugadores, o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Sigo pensando en tratar de armar un equipo alrededor de él", manifestó.

El entrenador destacó la potencia, calidad, jerarquía y talento del delantero, aunque insistió en que necesita más entrenamientos antes de volver a competir.

Sobre el resto del plantel, Simeone explicó que el equipo todavía atraviesa un periodo de adaptación debido a que varios jugadores participaron en la final del Mundial y regresaron en fechas diferentes.

También advirtió que el mercado de fichajes permanecería abierto hasta el 1 de septiembre, por lo que no descartó nuevos movimientos en la plantilla antes del cierre.

LEA TAMBIÉN Laporta mantiene viva la oferta del Barcelona por Álvarez Joan Laporta reiteró la oferta del Barcelona para fichar a Julián Álvarez, mientras Atlético Madrid mantiene su postura de retenerlo.

Por otra parte, confirmó que Arnau Ortiz se incorporó de manera definitiva al primer equipo después de su desempeño con el filial dirigido por Fernando Torres y de su participación en la pretemporada.