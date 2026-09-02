Clooney reivindica el poder del cine frente al miedo y el autoritarismo

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VENECIA.— George Clooney recibió el León de Oro honorífico por su trayectoria durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde pronunció un discurso en defensa del periodismo, las artes y la capacidad de las historias para enfrentar el miedo y la desconfianza.

El actor, productor y director estadounidense cuestionó a quienes utilizan su poder político o económico para dividir a la sociedad y provocar temor entre la población.

"Estamos viviendo un momento en el que quienes tienen el poder, quienes tienen más dinero, nos dicen que debemos tenernos miedo unos a otros", manifestó durante la ceremonia.

Clooney advirtió que los gobiernos autoritarios suelen intentar silenciar primero a los periodistas que cuestionan, así como a los artistas, cineastas, escritores y músicos que rechazan las respuestas simples y buscan generar empatía.

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"Las historias siempre son peligrosas para quienes se sirven del miedo", afirmó el actor, quien sostuvo que las personas que temen a los libros, la música y las expresiones artísticas "nunca son los héroes de la historia".

Reconoció que el cine no puede detener guerras, reducir la inflación o corregir procesos electorales, pero consideró que sí puede acercar a personas desconocidas y mostrar las circunstancias de quienes viven realidades diferentes.

Durante su discurso, Clooney también recordó sus más de cuatro décadas en la industria cinematográfica. Aseguró que su trayectoria no fue resultado de una estrategia claramente definida y que, durante buena parte de su carrera, únicamente buscaba llegar a fin de mes.

El intérprete compartió el reconocimiento con los directores, guionistas y equipos de producción que lo acompañaron a lo largo de su carrera y que, según dijo, permitieron que desarrollara sus capacidades.

Clooney también expresó su agradecimiento a su esposa, la abogada y activista Amal Clooney, y a sus dos hijos mellizos, de nueve años. El actor, de 65 años, llegó acompañado de su familia al Palazzo del Cinema.

Venecia ocupa un lugar relevante en su vida personal y profesional. Allí contrajo matrimonio en 2014 y ha participado de manera recurrente en la Mostra desde 1998, cuando presentó Out of Sight, dirigida por Steven Soderbergh.

La actriz Laura Dern fue la encargada de entregarle el reconocimiento. Durante su intervención, comparó la trayectoria y dimensión pública de Clooney con las del actor Gregory Peck y destacó su calidad humana y artística.

Dern también compartió mensajes de amigos del homenajeado, entre ellos Brad Pitt, quien elogió su talento y sentido del humor, aunque bromeó sobre sus habilidades para bailar.

La ceremonia marcó el comienzo de 11 días de actividades cinematográficas. La edición concluirá el 12 de septiembre y tendrá 21 películas en competencia, entre ellas Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, y Bunker, de Florian Zeller, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.