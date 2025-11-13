logo pulso
SERÁ “ALICIA”

Protagonizará y producirá la nueva película musical, “Alicia en el país de las Maravillas”

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
SERÁ “ALICIA”

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá una nueva película musical basada en “Alicia en el país de las Maravillas”, de Lewis Carroll para Universal Pictures. La película será una reinterpretación musical moderna del clásico, con dirección y guion a cargo de Lorene Scafaria, conocida por la película “Hustlers”.

Marc Platt, productor reconocido por musicales como “Wicked” y “La La Land”, también participa en la producción. El proyecto es muy personal para Carpenter, quien presentó la idea al estudio hace alrededor de un año junto con un lookbook, y representa su debut como protagonista y productora en un largometraje de un gran estudio.

En esta película, Carpenter no solo actuará, sino que estará muy involucrada en la creación y desarrollo del musical, buscando traer una nueva visión del clásico para una nueva generación. La historia mantendrá el mundo fantástico y absurdo del relato original, pero con un enfoque moderno y musical.

