¡SÍ SE CASARON!

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CIUDAD DE MÉXICO.- Un anillo en la mano de Zendaya, rumores cada vez más insistentes y hasta fotografías generadas con inteligencia artificial mantuvieron a los fanáticos preguntándose durante meses si junto a Tom Holland había llegado al altar. Ahora, el actor puso fin a las especulaciones al confirmar que se casaron.

El protagonista de "Spider-Man: Brand New Day" despejó las dudas durante una entrevista con Esquire UK, en la que habló sobre las imágenes falsas de su supuesta boda que se viralizaron semanas atrás. El actor reveló que incluso su abuela vio las fotografías y llegó a pensar que no había sido invitada al enlace. Ante la pregunta del periodista sobre si había tenido conversaciones similares con otros miembros de su familia, Holland respondió:

"No, porque estaban todos allí. Eso es todo lo que vas a saber al respecto".

Fotos creadas con IA de la boda de Zendaya y Tom Holland superaron los 10 millones de "me gusta" en Instagram.

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El actor evitó dar más detalles sobre la ceremonia, pero sí aprovechó para expresar el profundo amor que siente por Zendaya y la solidez de su relación.

"Encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Punto".

Holland explicó que, debido al nivel de estrés que ambos enfrentan por sus carreras, resulta reconfortante contar con una relación duradera y aseguró que considera un privilegio que puedan comprenderse mutuamente.

La posibilidad de una boda en secreto cobró fuerza después de que el estilista de Zendaya, Law Roach, declarara durante una entrevista en los Actors Awards, el pasado 1 de marzo: "¡La boda ya tuvo lugar! ¡Te la perdiste!".

Posteriormente, la actriz fue vista luciendo una joya de oro junto a su anillo de compromiso durante un evento público. La pieza volvió a aparecer más recientemente en las fotografías promocionales de "The Drama", la película que protagoniza junto a Robert Pattinson.

Zendaya, incluso, pareció insinuar su compromiso durante una aparición en "Jimmy Kimmel Live!", aunque en aquella ocasión tampoco confirmó nada de manera explícita.