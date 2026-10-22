Slayer incendia el Palacio a 40 años de 'Reign in Blood'

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Las

ardían sobre el escenario mientras las

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retumbaban en el Palacio de los Deportes. Frente a ellas, miles de seguidores levantaban los brazos y agitaban la cabeza al ritmo del. En la pista, pese a que apenas quedaba espacio para moverse, un círculo se abría entre la multitud para dar paso alLa noche de este, la agrupación estadounidense encabezada porregresó a la Ciudad de México con un espectáculo en el que el fuego, lasy la intensidad del público acompañaron un recorrido por su discografía, incluida la interpretación completa de "", álbum que este año cumple cuatro décadas.Desde los primeros acordes de "", el público respondió cony puños en alto. La banda, integrada también por los guitarristasy Gary Holt, así como el baterista, mantuvo la intensidad con "Hate Worldwide" y "Disciple", mientras las pantallas mostraban imágenes que acompañaban la atmósfera oscura del escenario.La respuesta de los asistentes no disminuyó con "" y "Repentless". En la pista, unasobresalía entre quienes participaban en el, mientras otros seguidores intentaban abrirse paso para incorporarse al círculo que se formaba y desaparecía al ritmo de las canciones.Entre loscomenzó a escucharse el tradicional ", Slayer!", que se extendió por el recinto hasta llamar la atención de"Muchas", respondió el vocalista, antes de continuar con el espectáculo.Durante "", lasentre los asistentes iluminaron de rojo una parte de la pista. El movimiento de la multitud contrastaba con lasque surgían del escenario, donde laspermanecían como uno de los elementos centrales de la producción.La presentación continuó con "", "" y "", canciones que permitieron recorrer distintas etapas de la trayectoria del grupo sin que el público abandonara el ritmo de la presentación.Con "", lavolvió a cobrar protagonismo. Lasse elevaron frente a los músicos mientras las guitarras y la batería marcaban el paso de una de las noches más intensas para los seguidores del metal.Sin embargo, uno de los momentos más significativos no estuvo acompañado por explosiones ni efectos visuales.Al terminar la canción,permaneció frente al público, observando a los asistentes que continuaban gritando el nombre de la banda. El músico sonrió y, durante unos instantes, pareció quedarseante la, we love you" (), expresó finalmente, mientras los aplausos y lascontinuaban.El vocalista también encontró espacio para elantes de interpretar "", una composición inspirada en el asesino estadounidense"This is a beautiful song for my wife" (Esta es una hermosa canción para mi esposa), comentó antes de comenzar el tema, provocando una reacción entre quienes reconocieron la ironía de dedicar una canción de semejante temática.Con "" y "", Slayer cerró el primer bloque de la presentación para dar paso a uno de los momentos más esperados: la interpretación de "", su tercer álbum de estudio, publicado en 1986 y considerado una de las obras más representativas delEl inicio de "" desató una nueva. Desde la pista y las gradas, los asistentes corearon los primeros momentos de la canción y acompañaron conde "¡hey, hey!" el ritmo marcado por las guitarras.La intensidad continuó con "", "Necrophobic" y "Altar of Sacrifice". En la pista volvieron a encendersemientras elmantenía su movimiento, incluso entre quienes llevaban varias canciones participando en él.Durante "", lasreaparecieron como protagonistas de la escenografía, acompañadas por el emblema de Slayer y la figura de unque ocupaba el fondo del escenario.Sin grandes pausas ni discursos prolongados, los músicos continuaron con "", "", "Epidemic" y "", respetando la secuencia del disco que marcó una etapa decisiva en su trayectoria.La recta final llegó con "". Lasvolvieron a encenderse y el logotipo de la agrupación apareció cubierto por unde sangre, mientras lasiluminaban el escenario.En la pista, los últimos círculos dey lasacompañaron los acordes finales. Después de casi dos horas, elentre, aplausos y los brazos levantados de quienes todavía pedían más música.por todo.very much", se despidióen español e inglés.Entre la multitud, unatambién ondeó durante losde la presentación, sumándose a la mexicana que había acompañado buena parte de la noche.