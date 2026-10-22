Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, así como bancos de niebla y lluvias puntuales en territorio potosino.

Precisó que el Frente frío 2 y su masa de aire polar moderado tienen sus efectos en el Estado, manteniendo temperaturas frías, principalmente en sierras.

Se exhortó a la población a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar en lo posible la vía pública.

También dijo que se prevén lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zonas Media y Huasteca.

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