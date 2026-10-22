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Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP

El frío se sentirá principalmente en mañanas y noches, dice CEPC

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 22, 2026 10:09 a.m.
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Foto: Pulso

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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, así como bancos de niebla y lluvias puntuales en territorio potosino.

      Precisó que el Frente frío 2 y su masa de aire polar moderado tienen sus efectos en el Estado, manteniendo temperaturas frías, principalmente en sierras.

      Se exhortó a la población a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar en lo posible la vía pública.

      También dijo que se prevén lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zonas Media y Huasteca.

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