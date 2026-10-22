Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP
El frío se sentirá principalmente en mañanas y noches, dice CEPC
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, así como bancos de niebla y lluvias puntuales en territorio potosino.
Precisó que el Frente frío 2 y su masa de aire polar moderado tienen sus efectos en el Estado, manteniendo temperaturas frías, principalmente en sierras.
Se exhortó a la población a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar en lo posible la vía pública.
También dijo que se prevén lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zonas Media y Huasteca.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
EL REPORTE COMPLETO:
Exhorta CEPC a extremar precauciones ante frío y lluvias
Para la zona Centro se prevé temperatura mínima de 8°; la máxima será de 21° en el Altiplano
no te pierdas estas noticias
Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP
Iván Edmundo Rodríguez
El frío se sentirá principalmente en mañanas y noches, dice CEPC
Colectivo toma sede de CEDH
Ana Paula Vázquez
Acusan a la titular de priorizar queja de diputado sobre las de víctimas
Reporta SCT avances en movilidad
Ana Paula Vázquez
Reconoce pendientes en transporte en comparecencia