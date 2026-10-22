¿Qué tiene de malo una gira de AMLO?, cuestiona Sheinbaum
Sheinbaum calificó como falsas las versiones sobre una gira de López Obrador y defendió su derecho a realizarla.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no tiene información sobre la presunta gira que el expresidente Andrés Manuel López Obrador realizará el próximo año en México y cuestionó que, en caso de que la hiciera, "qué tiene de malo".
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "no tengo ninguna información de que el presidente López Obrador vaya a hacer una gira. Es falso".
"Ahora, supónganse que decidiera hacer una gira. Calderón viene a apoyar a la gobernadora de Chihuahua y es un expresidente. Es decir, en el supuesto de que quisiera hacer una gira, qué tiene de malo, pero no va a hacer la gira", dijo.
En ese sentido, la Mandataria acusó que estas versiones tienen el objetivo de debilitar al movimiento que representa y reiteró que "no va a hacer gira, pero, además, si quisiera hacer una gira, qué tiene de malo".
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